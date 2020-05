Smartphone Android più venduti Q1 2020: Samsung Galaxy A51 top, Galaxy S20+ terzo

Tra gli smartphone Android più venduti nel primo trimestre 2020 troviamo i Galaxy A51, A10s, A20s, Galaxy S20 Plus e Xiaomi Redmi 8/Note 8.

Quali sono gli smartphone con sistema operativo Android che hanno venduto di più nel primo trimestre 2020 a livello mondiale?

Sembra che i dispositivi di fascia media siano i più gettonati, mentre i top di gamma sono richiesti decisamente di meno.

Samsung Galaxy A51 è lo smartphone più venduto nel primo trimestre 2020; Xiaomi partecipa con due dispositivi, Samsung Galaxy S20 Plus terzo.

Secondo lo studio effettuato dalla Strategy Analytics, due produttori mondiali si sono divisi le prime sei posizioni sul mercato: Samsung e Xiaomi.

Più nello specifico Samsung ottiene lo scettro di produttore con i dispositivi più venduti in questo primo trimestre 2020 piazzando quattro smartphone nelle prime sei posizioni.

Xiaomi invece riesce ad ottenere due smartphone nelle prime sei posizioni, di cui uno al secondo posto.

Lo smartphone android più venduto in assoluto nel primo trimestre 2020 è il Galaxy A51 (versione 4G) che ottiene uno share di mercato (mondiale) del 2.3% con circa 6 milioni di esemplari venduti.

Il Galaxy A51 è molto popolare sopratutto in Europa e in Asia.

Al secondo posto, come già accennato, troviamo un dispositivo di fascia “economica” di Xiaomi, ovvero il Redmi 8 che ottiene uno share di mercato del 1.9%.

Il Redmi 8 vende molto bene in India e in Cina, ma ha anche buone quote di mercato in Europa.

Finalmente al terzo posto troviamo un top di gamma: il Galaxy S20 Plus che ha una quota di mercato globale del 1.7%.

Il Galaxy S20 Plus supera di poco il quarto classificato, ovvero il Galaxy A10s con uno share di mercato del 1.6% a pari-merito con il Redmi Note 8 di Xiaomi.

Infine in ultima posizione (sesta) troviamo un altro dispositivo Samsung: il Galaxy A20s con uno share di mercato globale pari al 1.4%.

Fonte: Via