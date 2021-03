Smartphone LG road-map ufficiale per l’aggiornamento Android 11

Rilasciata la road-map ufficiale dell’aggiornamento ad Android 11 per gli smartphone LG Compatibili: ecco i dispositivi e il periodo a cui fare riferimento.

LG non ha rilasciato sul mercato molti smartphone nel corso del 2020 e di questo 2021, ma sappiamo che alcuni di questi saranno sicuramente aggiornati alla versione software Android 11.

Smartphone LG: questa è la road-map ufficiale dell’aggiornamento ad Android 11

Fortunatamente proprio oggi l’azienda coreana ha rilasciato la propria road-map ufficiale, elencando i dispositivi e le relative date previste per il passaggio al nuovo software.

La lista, divulgata da LG Germania, include oltre ai top di gamma anche i più recenti smartphone di fascia media.

Il primo ad essere aggiornato ad Android 11, entro fine aprile 2021, sarà il Velvet 5G.

Entro la fine del secondo trimestre 2021, quindi entro giugno 2021, sarà aggiornato il modello G8X.

I tempi si allungheranno invece per i dispositivi LG G8S e Velvet 4G che saranno aggiornati entro la fine del terzo trimestre 2021 (entro fine settembre 2021).

Infine entro la fine dell’anno, quindi tra ottobre e dicembre 2021 Android 11 arriverà sui modelli LG Wing, K52 e K42.

Se il vostro smartphone LG non è compresa in questa lista ufficiale, molto probabilmente (o certamente) non sarà mai aggiornato alla versione software Android 11.

Sfortunatamente l’azienda coreana non sembra più ritenere il settore smartphone un settore strategico e importante per il proprio business.

Di fatto questi clienti in un modo o nell’altro ne stanno pagando un po’ le conseguenze con tempi di aggiornamento relativamente lunghi rispetto alla concorrenza.

