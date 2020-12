Smartphone Motorola aggiornamento Android 11: ecco la lista ufficiale

Questa è la lista ufficiale degli smartphone Motorola che riceveranno l’aggiornamento alla versione software Android 11: i dettagli.

Motorola tramite il proprio blog ufficiale ha di fatto svelato la lista che comprende tutti gli smartphone 4G e 5G che saranno aggiornati all’ultima versione del sistema operativo mobile di Google.

Motorola svela la lista degli smartphone che saranno aggiornati ad Android 11

La lista è abbastanza lunga e comprende praticamente tutti i dispositivi commercializzati negli ultimi 12 mesi dall’azienda americana-cinese.

Ecco gli smartphone Motorola aggiornabili ad Android 11:

motorola razr 5G;

motorola razr 2019;

motorola edge;

motorola edge+;

motorola one 5G;

motorola one action¹;

motorola one fusion;

motorola one fusion+;

motorola one hyper;

motorola one vision;

moto g 5G;

moto g 5G plus;

moto g fast;

moto g power;

moto g pro;

moto g stylus;

moto g9;

moto g9 play;

moto g9 plus;

moto g9 power;

moto g8;

moto g8 power;

Lenovo K12 Note.

Come potete vedere voi stessi la lista comprende anche i dispositivi che non sono ufficialmente commercializzati in Europa e quindi anche in Italia.

Da quello che l’azienda ha fatto trapelare, con l’aggiornamento ad Android 11 gli utenti noteranno sicuramente queste novità:

Conversazioni con le Bolle di chat (Chat Bubbles);

impostazioni sulla privacy migliorate;

i nuovi controlli multimediali;

nuovo centro di controllo dei dispositivi Smart collegati allo smartphone tramite il tasto accensione.

Oltre a questo alcuni dispositivi, si presuppone quelli top di gamma, riceveranno anche una funzionalità Desktop.

Al momento Motorola non ha fornito le date di quando effettivamente questi smartphone inizieranno a ricevere l’aggiornamento ad Android 11, si parla infatti di aggiornamenti “in arrivo nei prossimi mesi“.

Comunque se il vostro dispositivo è presente nella lista avete almeno la certezza di ricevere la prossima versione software disponibile.

Fonte: Notizia ufficiale