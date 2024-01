Smartphone Motorola: la lista degli aggiornabili ad Android 14

Ecco la lista ufficiale e le date degli smartphone Motorola che saranno aggiornati ad Android 14: vediamola insieme

Motorola sembra essere un po’ indietro negli aggiornamenti all’ultima versione software disponibile di Android, basti pensare a Samsung che sta finendo di aggiornare i suoi smartphone e tablet in questi giorni.

Fortunatamente l’azienda ha iniziato a darsi una prima mossa e ha rilasciato dettagli sugli smartphone che saranno aggiornati ad Android 14.

Smartphone Motorola la lista degli smartphone aggiornabili ad Android 14

La lista non è stata creata da Motorola, ma è giusto una raccolta di informazioni per singolo dispositivo ottenute attraverso il sito ufficiale dell’azienda.

Analizzando le informazioni per singoli dispositivi questi sono gli smartphone che potranno ricevere Android 14:

Smartphone serie Motorola Razr:

Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023

Motorola Razr 40 / Razr 2023

Motorola Razr 2022

Smartphone serie Motorola Edge:

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Serie Motorola G:

Moto G (2023)

Moto G Stylus 5G (2023)

Moto G Stylus (2023)

Moto G Power 5G

Moto G84

Moto G54

Moto G73

Moto G53

Moto G23

Moto G14

Altri: Motorola ThinkPhone

Sfortunatamente all’interno del sito ufficiale di Motorola non vengono indicate informazioni dettagli sulle possibili date, o una roadmap sui primi smartphone che saranno aggiornati ad Android 14.

La lista quindi non è organizzata in base alle date, e non indica quali saranno i primi smartphone a ricevere l’aggiornamento software.

Va inoltre sottolineato che questa lista potrebbe cambiare con il tempo, dato che Motorola potrebbe inserire altri dispositivi in futuro che al momento non sembrano essere inclusi.

Quindi se avete acquistato uno smartphone Motorola abbastanza recente e non l’avete visto nella lista segnalata in questo articolo, c’è sempre una speranza che venga aggiornato lo stesso

