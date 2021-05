Smartphone OnePlus: con l’aggiornamento Android 12 ci sarà un negozio per Temi

Quando sarà rilasciato l’aggiornamento ad Android 12 tutti gli Smartphone OnePlus compatibili potranno selezionare e acquistare Temi sul negozio ufficiale.

Secondo quanto fatto trapelare da OnePlus, c’è una funzionalità al momento non ancora disponibile molto richiesta da parte dei suoi clienti: un negozio per selezionare e acquistare temi.

Gli Smartphone OnePlus con l’aggiornamento ad Android 12 e OxygenOS 12 avranno un negozio per i temi

Sembra che questa richiesta sarà esaudita quando i dispositivi dell’azienda cinese saranno aggiornati alla versione Android 12, ovvero alla OxygenOS 12.

Con la OxygenOS 12 sarà integrato un negozio di temi che permetterà agli utenti di personalizzare l’aspetto del proprio smartphone.

L’azienda cinese rilascerà ulteriori informazioni riguardo il negozio di temi su OxygenOS 12 al prossimo “Open Ears Forum” online il 18 maggio 2021.

Questo è il comunicato ufficiale:

“Our wishes of having offline OEF have to be postponed until it’s 100% secure outside“.. “While waiting for that day to come, we’re bringing back the online OEF with a brand new topic — Theme Store. This may not be an unfamiliar topic for you, as you might have tried some custom themes or wallpapers downloaded from other theme stores before. In fact, this is a highly-requested feature.”

Non è ancora chiaro quando effettivamente i più recenti smartphone OnePlus riceveranno l’aggiornamento alla versione software basata su Android 12.

Al momento sappiamo che Google ha intenzione di svelare l’ultimo suo sistema operativo mobile in versione stabile entro la fine di quest’estate, quindi è probabile che una prima versione beta della OxygenOS 12 sarà disponibile già da fine settembre-ottobre 2021.

Fonte: Notizia ufficiale