Smartphone OnePlus, Oppo e Realme che avranno la ricarica rapida a 125W nel 2022: i rumors

Svelata una prima lista di smartphone OnePlus, Oppo e Realme che nel 2022 supporteranno la ricarica rapida a 125W: i rumors.

Sembra che il prossimo anno molti dispositivi top di gamma o comunque di fascia alta di alcuni noti marchi cinesi implementeranno un nuovo standard di ricarica rapida.

Oneplus, Oppo e Realme presenteranno nel 2022 i loro smartphone Android con ricarica rapida a 125W: i rumors

Alcuni rumors provenienti dalla Cina affermano che alcuni smartphone OnePlus, Oppo e Realme implementeranno la ricarica rapida via cavo ad una potenza massima di 125W.

Si tratterebbe di uno standard migliore rispetto ai 120W di Xiaomi, che comunque è implementato solo su pochi smartphone come i recenti Xiaomi 11T Pro.

Quali saranno sulla carta gli smartphone OnePlus, Oppo e Realme che implementeranno questa tecnologia di ricarica rapida?

Un informatore, Mukul Sharma, tramite il proprio account Twitter ha mostrato uno screenshot contenente la prima lista degli smartphone:

OnePlus 10 Pro ;

; Oppo Find X4 e X4 Pro ;

; La serie Oppo N (nuovi dispositivi)

(nuovi dispositivi) Oppo Reno 8 Pro ;

; Realme GT2 Pro.

Tutti questi nuovi smartphone dovrebbero fare il loro debutto commerciale nel primo semestre del 2022, anche se non abbiamo ancora date precise.

Bisognerà ovviamente capire come funzionerà più nel dettaglio questa tecnologia di ricarica rapida a 125W, soprattutto il sistema di dissipazione del calore durante la carica.

Sulla carta i tempi di ricarica dei futuri smartphone saranno eccezionali: una batteria da 4000 mAh potrebbe ricaricarsi da zero a cento in appena 20 minuti con temperature contenute in soli 40 gradi.

Fonte: Via Twitter