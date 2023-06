Smartphone Oppo aggiornabili ad Android 14: questa la lista ufficiosa per l’Europa

Questa è la lista ufficiosa di tutti gli smartphone Oppo attualmente commercializzati in Europa (fino a giugno 2023) che saranno aggiornati in futuro ad Android 14.

Se possedete uno smartphone Oppo abbastanza recente e volete conoscere se sarà aggiornato alla versione software basata su Android 14, vi segnaliamo che abbiamo una prima lista ufficiosa.

Oppo svela ufficiosamente la lista degli smartphone commercializzati in Europa aggiornabili in futuro ad Android 14

Infatti i ragazzi del sito Belga DroidAPP hanno contattato l’azienda cinese che li ha fornito una prima lista ufficiale di smartphone compatibili con l’aggiornamento.

Va specificato che questa lista contiene solo gli smartphone che sono attualmente disponibili alla vendita in Europa (in Belgio), e quindi non includono ad esempio i recenti Oppo Find X6.

Al momento la lista ufficiale comprende 11 dispositivi tra quelli che fanno parte della fascia media, e quelli considerati top di gamma o comunque di fascia alta.

Eccoli:

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X3 Pro

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 7

Oppo A98

Oppo A78

Oppo A77

Oppo A57

Va sottolineato che nella lista non compare il recente OPPO Find N2 Flip perché quest’ultimo non è ufficialmente disponibile all’acquisto in Belgio, ma ovviamente in Italia si, e quindi sarà aggiornato anche lui ad Android 14.

Sfortunatamente Oppo non ha fornito dettagli su quando effettivamente i dispositivi potranno essere aggiornati tramite la classica modalità OTA ad Android 14.

Ovviamente le tempistiche varieranno da smartphone a smartphone: prima i più i recenti e importanti.

Inoltre non essendo ancora un comunicato ufficiale tramite il sito sito aziendale, tutte queste informazioni vanno prese ancora con il dovuto distacco emotivo.

Infatti la lista potrebbe essere modificata successivamente aggiungendo o togliendo alcuni di questi smartphone.

Fonte: Via

