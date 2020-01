Smartphone Android più veloci per AnTuTu a gennaio 2020: la classifica

AnTuTu svela la nuova classifica dei 10 smartphone Android Top di gamme e di fascia Media più veloci sul mercato: ecco i dispositivi in evidenzia.

Torna l’interessante classifica dei 10 smartphone più veloci secondo il famoso Benchmark AnTuTu.

Classifica AnTuTu di gennaio 2020: smartphone android top di gamma e di fascia media più veloci

Anche questo mese, gennaio 2020, vengono presentate due classifiche: una per gli smartphone android top di gamma e una per i dispositivi di fascia media.

Va comunque sottolineato che nelle due classifiche sono compresi anche i dispositivi che sono commercializzati solo in Cina (o in pochi paesi) e non a livello internazionale.

Smartphone android top di gamma: Vivo domina la classifica top 3

Per quanto riguarda la classifica AnTuTu dei dispositivi top di gamma commercializzati fino a dicembre 2019, questa è la composizione del podio:

Vivo iQOO Neo 855 Racing con un punteggio medio di 504.432; Vivo IQOO PRO 5G con un punteggio medio di 499.446; Vivo Nex 3 5G con un punteggio medio di 498.596.

Tutti e tre i dispositivi dell’azienda cinese Vivo sono caratterizzati dal chipset Snapdragon 855 Plus, memorie UFS 3.0 o 2.1 e sistemi di ottimizzazioni software chiamate Turbo Write o HPB technology.

Scendendo dal podio troviamo in quarta posizione OnePlus 7T (versione 8 + 256 GB) e in quinta posizione OnePlus 7T Pro (versione 8 + 256 GB) con un punteggio medio rispettivamente di 493.517 e 492.333.

Dal sesto al decimo posto nella classifica AnTuTu dei top di gamme troviamo l’Asus ROG Phone 2 versione 8 + 128 GB (491.167 punti), l’Honor V30 Pro versione 5G 8 + 256 GB (487.969 punti), il Realme X2 Pro versione da 8 + 128 GB (482.456) Punti), lo Xiaomi Black Shark 2 Pro versione 12 + 256 GB (480.672 punti), e infine lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G versione da 12 + 512 GB (480.333 punti).

L’Honor V30 Pro 5G è novità del mese, ed è l’unico che praticamente si distingue da questa massa di smartphone perché utilizza il chipset Kirin 990 5G.

Classifica AnTuTu smartphone android di fascia media: i nuovi chipset

Per quanto riguarda la classifica AnTuTu degli smartphone android destinati alla fascia media troviamo novità interessanti.

Al primo posto c’è ancora uno smartphone Vivo, il modello X30 Pro 5G con chipset Exynos 980 di Samsung e un punteggio medio di 327.527 punti.

Nella seconda posizione del podio spunta l’Oppo Reno 3 Pro 5G con un punteggio medio di 318.328 (Snapdragon 765G), mentre al terzo posto troviamo l’Honor 9X Pro con 310.398 punti (Kirin 810).

Dal quarto al decimo posto troviamo rispettivamente l’Honor 20S (301.086 punti), l’Honor 9X (300.496 punti), il Redmi Note 8 Pro (288.917 punti), il Redmi K30 (275.592 punti), lo Xiaomi CC9 Pro/Mi Note 10 Pro (266.663 punti), l’ OPPO Reno2 (266.547 punti), e infine il Realme X2 (266.142).

Molti di questi dispositivi non sono ancora disponibile all’acquisto in Europa (e quindi anche in Italia), ma è probabile che nelle prossime settimane qualcuno di loro farà capolino anche da noi.

Possiamo notare come gli smartphone android con mobilità 5G stiano al momento facendo da padroni nella classifica AnTuTu, grazie ai nuovi e più potenti chipset che supportano anche memorie più veloci.