Smartphone Samsung Galaxy con display scorrevoli/arrotolabil in arrivo?

Nel corso del 2022 o ad inizio 2023 potrebbero arrivare smartphone Samsung Galaxy con display scorrevoli o arrotolabili: la tecnologia è stata già pubblicizzata.

Per mantenere il primato come principale produttore di smartphone al mondo, Samsung deve giocoforza investire importanti cifre in ricerca e sviluppo per introdurre novità che attirino i consumatori.

Punto di forza degli smartphone dell’azienda coreana sono sicuramente i display Amoled, al top della categoria.

Smartphone Galaxy: Samsung a lavoro a dispositivi con display scorrevoli/arrotolabili?

Oggi Samsung ha svelato sul web l’arrivo di due nuovi tipi di display, di cui uno molto probabilmente sarà utilizzato anche sui futuri smartphone top di gamma.

Stiamo parlando dei display scorrevoli e dei display arrotolabili.

Samsung ha registrato i primi con il marchio “Slidable Flex” e i secondi con “Rollable Flex”.

L’azienda coreana ha creato un sito apposito per mostrare tutti i dettagli e le possibili novità sui futuri display OLED pieghevoli, scorrevoli e arrotolabili: SITO WEB UFFICIALE.

Vi ricordo infine che a maggio di quest’anno l’azienda coreana ha registrato il marchio di un futuro smartphone: lo Z Rollable.

Questo è il primo indizio che Samsung è intenzionata a lanciare sul mercato forse a fine 2022 o ad inizio-metà 2023 un nuovo top di gamma con display arrotolabili/scorrevoli.

Ovviamente al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali, quindi bisognerà aspettare futuri e nuovi dettagli al riguardo.