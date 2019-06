Smartphone Xiaomi aggiornamento ad Android Q: la prima road-map svelata

Xiaomi ha diffuso una prima lista “ufficiosa” degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android Q e più o meno in quale periodo dell’anno: la road-map.

Anche se Android Q 10 non è ancora disponibile nella versione definitiva, un certo numero di smartphone di vari produttori al mondo sta già testando la sua versione Beta avanzata.

Per esempio Xiaomi ha già tre dispositivi che fanno parte della lista: lo Xiaomi Mi 9, il MI MIX 3 5G e di recente si è aggiunto pure il Redmi K20 Pro.

Se questi tre smartphone hanno praticamente l’aggiornamento ad Android Q assicurato, non sappiamo le politiche aziendali che riguardano tanti altri dispositivi dell’azienda cinese.

Oggi fortunatamente la società asiatica ha rilasciato una prima road-map ufficiosa sui tempi e sugli smartphone che avranno molto probabilmente la versione Android Q.

I primi dispositivi aggiornabili alla prossima versione del sistema operativo mobile di Google, con inizio rilascio entro la fine del quarto trimestre 2019 sono:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20

A partire dal primo trimestre 2020 si aggiungeranno alla lista altri due dispositivi: il Redmi Note 7 e il Redmi Note 7 Pro.

Comunque stiamo parlando di dispositivi venduti in Cina, molto probabilmente la rom MIUI Globale arriverà in un secondo momento ma sempre in tempi brevi.

Da quello che è trapelato Xiaomi ha affermato che la lista dovrebbe aggiornarsi in futuro inserendo altri dispositivi che al momento non sono presenti: quindi non preoccupatevi se al momento non lo vedete nella lista.

Ovviamente se possedete uno smartphone dell’azienda cinese che è uscito sul mercato direttamente con la versione software Android Pie 9.0, le probabilità di ricevere l’aggiornamento ad Android Q 10 sono piuttosto alte.

