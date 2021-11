Smartphone Xiaomi, OnePlus, Samsung in offerta pre-Black Friday: sconti con coupon

Ecco alcune offerte con codice coupon su smartphone Xiaomi, OnePlus, Samsung, Realme che anticipano l’arrivo del Black Friday. Le migliori che abbiamo al momento trovato.

Come molti di voi sapranno già il Black Friday del 29 novembre 2021 è una data iconica per gli acquisti, sia online che nei negozi fisici.

Per evitare la calca del Back Friday, che spesso causa anche problemi di consegna per via dei troppi acquisti durante quella giornata, vi proponiamo già alcune offerte molto interessanti pre Black Friday su Ebay.

Le offerte in questione riguardano smartphone Xiaomi, Samsung, OnePlus e Realme su Ebay Italia, tutti spediti da ITALIA con garanzia ufficiale Italia e consegna rapida.

Offerte con coupon pre Black Friday su Smartphone Xiaomi, Samsung, OnePlus e Realme: ecco le migliori al momento su Ebay

Smartphone Xiaomi

Xiaomi 11T 8-128GB in super offerta con spedizione da Italia nuovo coupon EBAY

Prezzo: 377,10 euro (invece di 549,90 euro Mi Store)

Coupon: NOV21EDAYS

Spedizione da Italia (Consegna in 3 giorni lavorativi) Garanzia Italia 2 anni 30 giorni per il rimborso, l’acquirente paga le spese di restituzione.

Sono dispositivi Brand TIM.

Colore Blu https://ebay.us/N2Sue1

Colore bianco https://ebay.us/dxIRPc

XIAOMI MI 11 LITE 4G DUAL SIM 128GB 6GB RAM PINK GARANZIA ITALIA NO BRAND

Prezzo: 239,40 euro spedito

Coupon: NOV21EDAYS

Spedizione da Italia (Consegna in 3 giorni lavorativi) Garanzia Italia 2 anni 30 giorni per il rimborso, l’acquirente paga le spese di restituzione: https://ebay.us/8sj0Ad

Xiaomi Mi 11i 5G 6,67″ 8GB+256GB No Brand Italia

Prezzo: 422,01 euro (Azzurro) o 422,91 euro (Bianco) spedito

Coupon: NOV21EDAYS

Spedizione da Italia (Consegna in 3 giorni lavorativi) Garanzia Italia 2 anni (presso rivenditore) o Xiaomi Europa 2 anni 30 giorni per il rimborso, il venditore paga le spese di restituzione

Colore Azzurro: https://ebay.us/g0MHLf

Colore Bianco: https://ebay.us/7mlP3v

Xiaomi MI 11 8-256GB 5G colore Bianco NO BRAND

Prezzo: 549 euro Spedizione da Italia (Consegna in 3 giorni lavorativi)

Coupon: NOV21EDAYS

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni o 2 anni Italia presso rivenditore

30 giorni per il rimborso, l’acquirente paga le spese di restituzione Solo 1 pezzi rimasti! https://ebay.us/nZRNlU

Smartphone Samsung

SAMSUNG GALAXY A52s 5G 2021 DUAL SIM SM- A528B 128GB/6GB ITALIA BRAND TIM

Prezzo: 310,50 euro spedito

Coupon: NOV21EDAYS

Spedizione da Italia (Consegna in 3 giorni lavorativi) Garanzia Italia 2 anni 30 giorni per il rimborso, l’acquirente paga le spese di restituzione

Colore Bianco: https://ebay.us/hDqlRq

Colore Nero: https://ebay.us/N9e01e

Smartphone OnePlus

ONEPLUS NORD 2 5G 128GB+8GB RAM Europa due anni garanzia NO BRAND

Prezzo: 359,91 euro spedito (VS 399,90 euro OnePlus ufficiale)

Coupon: NOV21EDAYS

Spedizione da Italia (Consegna in 3 giorni lavorativi)

Garanzia Italia 2 anni (OnePlus ufficiale 2 anni) 30 giorni per il rimborso, il venditore paga le spese di restituzione

Colore BLUE HAZE e GRAY SIERRA disponibili https://ebay.us/tU241W

ONEPLUS 9 5G 12/256GB Dual Sim 6,55″ ARCTIC SKY ITALIA

Prezzo: 639,90 euro spedito (-100 euro Prezzo sito OnePlus già scontato codice Black friday)

Coupon: NOV21EDAYS Spedizione da Italia (Consegna in 3 giorni lavorativi)

Garanzia OnePlus 2 anni 30 giorni per il rimborso, il venditore paga le spese di restituzione: https://ebay.us/Y65Svf

Smartphone Realme

REALME GT MASTER EDITION 5G DUAL SIM 256GB rom e 8GB RAM NO BRAND Italia

Prezzo: 292,50 euro spedito

Coupon: NOV21EDAYS

Spedizione da Italia (Consegna in 3 giorni lavorativi)

Garanzia Italia 2 anni 30 giorni per il rimborso, l’acquirente paga le spese di restituzione

Colore Bianco: https://ebay.us/t29Naw

Colore Grigio: https://ebay.us/cTwCWQ

Colore Nero: https://ebay.us/1hujSq

Per nuove offerte vi consigliamo di iscrivervi al canale nostro TELEGRAM dedicato alle promozioni più recenti.

Dettagli sulla validità coupon NOV21EDAYS su Ebay.

Il codice coupon è valido fino al fino al 21 novembre 2021 ore 23:59 e può essere utilizzato due volte per Utente.

Lo sconto è del 10% per un importo massimo pari a 50 euro per singolo acquisto.

Per poter usufruire del coupon il pagamento deve avvenire tramite carta di debito o di credito, o utilizzando PayPal.