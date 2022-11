Smartphone Xiaomi, Redmi e Poco aggiornamento Android 13: la lista ufficiosa attuale

Questa è la prima lista ufficiosa degli smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e Poco che saranno aggiornati ad Android 13 con l’interfaccia MIUI 13 o 14: ecco i dettagli.

Se possedete uno smartphone o un tablet Xiaomi, Redmi e Poco che sia uscito sul mercato nel 2021 o 2022 ci sono ottime possibilità che l’azienda cinese porti su quest’ultimi l’aggiornamento ad Android 13.

Tutti i dispositivi precedenti al 2021 hanno probabilità più basse, soprattutto se non sono dispositivi top di gamma o fascia alta.

Xiaomi, Poco e Redmi questi gli smartphone e i tablet che saranno aggiornati ad android 13? La lista ufficiosa

Al momento la società cinese non ha ancora rilasciato nessuna roadmap temporale su quando arriverà l’aggiornamento ad Android 13, ma sappiamo che ci sono già test interni per diversi dispositivi.

La lista che vi proponiamo qua sotto riguarda smartphone e tablet dei tre marchi dell’azienda cinese che sono sotto fase di test interno, quindi saranno sicuramente o quasi sicuramente aggiornati ad Android 13:

SERIE MI / XIAOMI

Mi 10S

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X

Mi 11X Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge

Xiaomi 11T / Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2

Xiaomi CIVI / CIVI S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi Pad 5 / 5 Pro / 5 Pro 5G / 5 Pro 12.4

SERIE REDMI

Redmi Note 8 2021 (Biloba)

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 4G / Prime 5G

Redmi Note 10 5G (camelia)

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 11 SE (India)

Redmi Note 11E / 11R

Redmi Note 12 5G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming/K50i/K50i Pro/Redmi K50 Ultra

SERIE POCO

POCO F3 / GT

POCO X3 GT / X3 Pro / X4 GT / X4 GT Pro

POCO F4 / GT

POCO M4 5G

POCO M5

Questa è una lista ufficiosa, non ancora ufficiale, che comprende anche dispositivi che vengono commercializzati solo in Cina e non a livello internazionale.

Se il vostro smartphone o tablet Xiaomi, Redmi o Poco non compare in questa lista difficilmente sarà aggiornato ad Android 13.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via