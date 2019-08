SMS Truffa: Premio in regalo spacciandosi per Euronics! ATTENZIONE

Sta circolando su mobile un SMS Truffa che cerca di imbrogliare gli utenti capendo i loro dati personali: si spacciano per un premio EURONICS.

Vi segnaliamo, e speriamo che voi facciate lo stesso con i vostri amici o parenti, che oggi la catena commerciale EURONICS ha segnalato sul proprio sito ufficiale un SMS Truffa che cerca di sfruttare il nome dell’azienda.

Euronics segnala un SMS TRUFFA: ecco i dettagli

Infatti un numero crescente di utenti hanno segnalato alla società italiana che hanno ricevuto di recente una comunicazione SMS, nella quale si evidenzia la vincita di un premio presso la famosa catena commerciale italiana.

SI tratta di un SMS Truffa, dato che il link che cliccate nell’SMS vi condurrà in una pagina non ufficiale Euronics (ricreata apposta) nel quale vi saranno estorti i vostri dati personali con la scusa che sono necessari per ricevere il premio.

Euronics fortunatamente ha voluto avvertire i propri clienti della situazione il prima possible e ha già provveduto a segnalare il fatto alle autorità competenti.

Ma come è fatto questo SMS, cosa contiene? Come faccio a individuarlo fin da subito?

Il testo dell’SMS contiene questo messaggio: “Gentile Cliente, Il 5 agosto sei arrivato al 2 posto nell’estrazione del nostro 67 anniversario (Euronics-67ANNI-MX). Puoi ritirarlo qui“.

Un immagine di esempio fornita dalla stessa Euronics:

Molto probabilmente un numero crescente di voi utilizza sempre meno gli SMS, quindi le truffe vengono perpetuate spesso anche attraverso i messaggi scritti e inviati con le famose applicazioni di messaggistica istantanee (WhatsApp, Telegram, Snapchat, Messenger etc).

In conclusione state sempre attenti, e diffidate dei messaggi dove vincete qualcosa di cui non sapevate neppure l’esistenza, o che non risulta sui siti ufficiali che lo dovrebbero promuovere.

Fonte: Notizia