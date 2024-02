Snapdragon 8 Gen 3 potente? Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400 sono di un altro livello

I primi Benchmark dei prossimi chipset Snapdragon 8 Gen 4 e Mediatek Dimensity 9400 stracciano le prestazioni dell’attuale Snapdragon 8 Gen 3 su AnTuTu e GeekBench.

Sembra essere prematuro parlare già dei prossimi chipset top di gamma nel panorama degli smartphone Android dopo l’uscita dello Snapdragon 8 Gen 3 un paio di mesi fa.

Ma oggi sul web sono usciti i primi Benchmark dello Snapdragon 8 Gen 4 e del Mediatek Dimensity 9400.

Snapdragon 8 Gen 3 già surclassato dai futuri chipset Snapdragon 8 Gen 4 e dal Mediatek Dimensity 9400

Un post da proveniente da un utente vietnamita ha evidenziato la presenza nel database dei famosi Benchmark AnTuTu e GeekBench dei due nuovi chipset, che offrono prestazioni decisamente superiori all’attuale Snadragon 8 Gen 3, punto di riferimento prestazionale di inizio 2024.

Va sottolineato che mediamente uno Snapdragon 8 Gen 3 raggiunge un punteggio su AnTuTu intorno ai 2.13 milioni di punti, e un punteggio single core di 2300 e multi colore di 7500 su GeekBench 6.

Ebbene il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 (su un prototipo, quindi potrebbe migliorare ulteriormente) ha ottenuto un punteggio di 3.13 milioni su AnTuTu, e un punteggio single core di 2845 punti e un punteggio multi core di 10628 punti su GeekBench 6.

Secondo l’informatore cinese Digital Chat Station lo Snapdragon 8 Gen 4 raggiungerà i 4,0 GHz sul suo core principale, e questo gli garantirebbe prestazioni decisamente superiori nei punteggi single core rispetto alla Gen 3 che si ferma a 3.4 Ghz.

Anche il Mediatek Dimensity 9400 ha punteggi impressionanti:

3.44 milioni di punti su AnTuTu

modalità single core punteggio di 2776 punti e modalità multi core di 11739 punti su GeekBench 6

In generale stiamo parlando di aumenti prestazionali incredibili rispetto alla generazione attuale, ma dato che non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter X

