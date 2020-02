Sony Xperia 1 II ufficiale: prezzo e caratteristiche

Sony Xperia 1 II è ufficiale con supporto alla connettività 5G e Snapdragon 865: il prezzo e le altre caratteristiche hardware principali.

Considerato che il MWC 2020 è stato annullato, oggi Sony ha presieduto un proprio evento online presentando di fatto alcuni nuovi smartphone tra cui il modello Xperia 1 II.

Il Sony Xperia 1 II (si legge One Mark Two) utilizza il più recente chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 865 e supporta nativamente la connettività 5G.

Ma vediamo più nel dettaglio il dispositivo.

Sony Xperia 1 II: le principali caratteristiche hardware

Display

Il telefono si presenta con un display OLED HDR da 6.5 pollici di diagonale con una risoluzione nativa 4K e un formato cinematografico in 21:9.

Sony ha deciso di non utilizzare un display con refresh rate a 120Hz, ma bensì a 90Hz che però sfrutta la tecnologia Motion Blur Reduction, che regola i fotogrammi e ne riduce il ritardo.

Multimedialità

Lato multimediale troviamo una tripla fotocamera posteriore (posizionato in alto a sinistra sulla scocca), composta da un sensore principale da 12MP, un grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 12MP.

Si tratta sostanzialmente dello stesso comparto fotografico già visto sull’Xperia 1 originale ma con alcune sostanziali differenze.

I sensori infatti sono più grandi, hanno obbiettivi più veloci e supportano lenti Carl ZEISS (calibratura e rivestimento antiriflesso)

Il sensore principale ha infatti un sensore Exmor da 1 / 1,7 “molto grande con doppio sensore AF PD e OIS e un apertura lenti f/1.7, il grandangolare ha una lunghezza focale di 16 mm, apertura f / 2,2 e grandezza 1 / 2,6 “con AF Dual-PD.

Poi c’è il teleobiettivo con lunghezza focale equivalente di 70 mm, obiettivo OIS f / 2.4 e 1 / 3.4 con AF PD.

Tutte queste tre camere posteriori vengono poi aiutate da un sensore iTOF 3D che permette di migliorare le tempistiche della messa a fuoco.

Per gli amanti del selfie, la fotocamera anteriore ha un sensore da 8MP posizionata nella cornice del telefono in altro a sinistra.

Ci sono poi gli altoparlanti stereo e viene mantenuto il classico jack da 3.5 mm per le cuffie.

L’audio è migliorato grazie ad un chipset performante come il 360 Reality Audio che ottimizza il suono quando si ascolta la musica.

Il telefono utilizza software sviluppato dall’azienda giapponese che sfrutta la propria esperienza derivante dalle altre divisioni interne a Sony.

Troviamo per esempio l’applicazione Cinema Pro per video professionali, o l’app Camera Pro per scatti professionali.

Processore, memoria e connettività

All’interno del Sony Xperia 1 II come già detto troviamo il chipset Snapdragon 865 abbinato a 8GB di ram e 256GB di memoria interna (UFS), e ovviamente supporto alla connettività 5G.

Lo scanner per le impronte digitali è classico, e viene posizionato sulla scocca laterale.

Batteria, prezzo, sistema operativo

La batteria da 4000 mAh supporta la ricarica wireless ed è contenuta in una scocca certificata IP65/IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Come sistema operativo il telefono debutta sul mercato con Android 10.

Il Sony Xperia 1 II arriverà in Europa nel secondo trimestre 2020 nei colori Nero e Viola ad un prezzo di listino di 1.200 euro per la sola variante 5G con 8GB di ram e 256GB di memoria interna.