Sony Xperia 10 II si aggiorna ad Android 11: i dettagli

Sony Xperia 10 II sta iniziando a ricevere l’aggiornamento alla versione software Android 11: si parte dall’Asia.

Segnaliamo ai possessori italiani, e non, di un Xperia 10 II che l’azienda giapponese ha finalmente iniziato a rilasciare nel Sud Est Asiatico l’aggiornamento all’ultima versione mobile del sistema operativo android.

Sony Xperia 10 II si aggiorna ad Android 11: ecco i dettagli da conoscere

Più nello specifico i primi utenti asiatici hanno iniziato a ricevere il nuovo firmware seriale 59.1.A.0.485 che aggiorna il sistema operativo da Android 10 ad Android 11.

Il firmware è scaricabile tramite la classica interfaccia OTA (over the air) ed ha un peso di circa 994 megabyte.

Oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11, vengono installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di dicembre 2020.

Essendo un aggiornamento che sarà distribuito in maniera graduale, non sappiamo quando effettivamente i Sony Xperia 10 II venduti in Italia riceveranno la notifica automatica.

Potrebbero infatti volerci ancora diversi giorni prima di ricevere la notifica sullo smartphone.

Per questo vi consigliamo di controllare manualmente nel centro aggiornamenti del vostro Xperia, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica, prima di aggiornare consigliamo di:

Effettuare un backup completo o dei dati più importanti salvati nella memoria del telefono; liberare un po’ di memoria interna: 2-3GB dovrebbero bastare; iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria dello smartphone ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Vi ricordo che con l’arrivo di Android 11, gli utenti di un Sony Xperia 10 II noteranno alcune novità come:

le bolle di chat (le chat si possono spostare in finestrelle nello schermo),

un aggiornamento dell’interfaccia delle notifiche,

nuove impostazioni per la privacy e la localizzazione,

nuovi controlli multimediali,

il Battery Care (per limitare la ricarica della batteria al 80-90% massimo e aumentarne la longevità),

la registrazione su schermo nativa,

la cronologia delle notifiche eccetera.

Fonte: Via