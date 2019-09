Sony Xperia 5 è ufficiale: una versione compatta di Xperia 1

All’IFA 2019 è stato ufficializzato il nuovo Sony Xperia 5 che a detta degli esperti può essere considerato di fatto la versione “compatta” dell’attuale Xperia 1.

Se vi interessano gli smartphone “compatti” ormai dovete abituarvi che di compatto non c’è più niente: solo display Grandi ma più piccoli di altri che sono “enormi”.

Oggi all’IFA 2019 Sony ha presentato una versione rimpicciolita del suo top di gamma Xperia 1, e l’ha chiamato Xperia 5.

Sony Xperia 5: ecco i dettagli sulle sue caratteristiche principali

Il nuovo Sony Xperia 5 monta infatti un display OLED da 6.1 pollici di diagonale in formato allungato 21:9 (CinemaWide) un po’ più piccolo di quello da 6.5 pollici del modello 1.

Cambia pure la risoluzione: si passa infatti da una 3840 x 1644 pixel ad una 2520 x 1080 pixel.

Come il suo fratello maggiore anche Xperia 5 monta il chipset Snapdragon 855 (non plus) ma non è ancora presente la connettività 5G: il modem utilizzato infatti è la versione X24 LTE.

Il telefono in questione mantiene lo stesso comparto fotografico.

Sulla scocca posteriore troviamo infatti la tripla camera composta dal sensore principale da 12MP, il sensore grandangolare da 12MP e il terzo sensore ancora da 12MP con teleobiettivo.

L’unica differenza è estetica: infatti il comparto fotografico è spostato nella parte alta a sinistra della scocca posteriore e non più in alto al centro.

La camera anteriore dedicata ai selfie è sempre da 8MP, e rimane la tecnologia audio Dolby Atmos con un altoparlante sul fondo e l’auricolare di sistema che funge da secondo altoparlante per godere dell’esperienza stereo.

Come l’Xperia 1, anche l’Xperia 5 mantiene le funzionalità Creator di Sony, ma implementa una nuova funzione chiamata “Smart connectivity”.

Il telefono attraverso l’intelligenza artificiale impara come si adatta al meglio il telefono tra connettività LTE e Wifi, e passa automaticamente alla connessione LTE nel caso in cui quella WIFI non sia di qualità.

Considerato che il display del Sony Xperia 5 è più piccolo, anche la batteria viene ridimensionata.

Infatti viene utilizzata una batteria da 3140 mAh che supporta la ricarica rapida con tecnologia Power Delivery fino ad un massimo di 18W via cavo.

Da quello che è trapelato Sony inizierà i preordini del nuovo telefono entro la fine della prossima settimana, mentre l’effettiva commercializzazione-spedizione inizierà solamente a partire da ottobre 2019.

Prezzo ancora da definirsi.