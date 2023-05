Sony Xperia uno smartphone pieghevole compatto in arrivo?

Secondo recenti rumors dal Giappone anche Sony Xperia sta lavorando su uno smartphone pieghevole ma molto compatto: ecco quello che sappiamo.

Ormai la tendenza dei produttori mondiali è quello di produrre smartphone con tecnologia display pieghevole.

In corsa per presentare pure il so nuovo smartphone pieghevole ci sarebbe pure Sony con la sue serie Xperia.

Sony Xperia al lavoro per uno smartphone pieghevole compatto? I rumors

La notizia sarebbe diffusa da un informatore della Corea del Sud che avrebbe ottenuto informazioni direttamente dal Giappone.

La fonte afferma che Sony sta lavorando ad uno smartphone pieghevole che farà parte della serie Xperia Compact, ovvero avrà dimensioni molto compatte.

Dal punto di vista del design avrà il tipico design a conchiglia ma potrebbe differenziarsi per alcuni aspetti.

Infatti l’informatore afferma che questo Xperia Compact pieghevole avrà uno schermo di copertura e non un display esterno come è presente su tutti gli smartphone pieghevoli.

Sul web sono stati diffuse alcune immagini render 3D che mostrerebbero il design ufficioso del dispositivo:

Sembra essere di fatto un design futuristico e minimale, con cornici sottili e compatte.

Sfortunatamente al momento non ci sono altre informazioni sulle specifiche al momento,

Quindi per per adesso dovremo solo aspettare e vedere se Sony ha davvero intenzione di rinnovare la serie Xperia Compact introducendo uno smartphone pieghevole a conchiglia.

Vi preghiamo inoltre di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon