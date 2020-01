Sony Xperia XZ2 Trio e XZ3 aggiornamento Android 10 disponibile

Iniziato il rilascio internazionale dell’aggiornamento ad Android 10 per il trio di smartphone Sony Xperia XZ2 e per l’Xperia XZ3: i dettagli.

Sony ha iniziato da poche ore a rilasciare a livello internazionale l’aggiornamento alla versione software Android 10 per i suoi ex top di gamma rilasciati nel 2018.

Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium e l’Xperia XZ3 ecco l’aggiornamento ad Android 10

Vengono infatti aggiornati gli Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium e l’Xperia XZ3.

Al momento i primi feedback affermano che questi smartphone stanno ricevendo il nuovo firmware seriale/build 52.1.A.0.532 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo firmware ha un peso di circa 730 megabyte, e può essere scaricato tramite una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del vostro Xperia (se avete Giga a disposizione).

Non abbiamo informazioni concrete che l’aggiornamento in questione sia al momento disponibile in Italia, ma è probabile che le cose cambieranno nei prossimi giorni.

Vi consigliamo comunque di verificare la presenza o meno della notifica di aggiornamento, entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Con il passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, i possessori di un Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Xperia XZ3 potranno notare i miglioramenti nella gestione della privacy e della localizzazione, l’implementazione della modalità scura a livello di sistema operativo.

Saranno presenti anche i nuovi gesti di navigazione, anche se qualche modello potrebbe non averli attivati di default.

Considerato che tutti questi smartphone usciti nel 2018 sono stati aggiornati ad Android 10, gli esperti pensano che i prossimi a ricevere la nuova versione software in tempi abbastanza brevi saranno i Sony Xperia 10 e 10 Plus.