Spiati su WhatsApp? Ecco la verifica da fare

Spiati su WhatsApp? L’applicazione oltre ad essere il sistema di messaggistica più utilizzato in Italia e nel mondo è il custode di tutte le conversazioni private che avvengono fra gli utenti.

Questa piattaforma è da sempre l’attrattiva di chi vorrebbe accedere agli account altrui, magari del partner o di amici per controllarne le conversazioni e verificare se nascondono qualcosa.

WhatsApp: Come verificare di non essere spiati

Per il momento, quello che potrebbe fare un comune utente per accedere ad un account che non gli appartiene, può essere riassunto in pochi passaggi: accedere a WhatsApp Web ed avere anche solo per un breve istante fra le mani lo smartphone della vittima per scansione il QR Code ed ottenere l’accesso totale a tutte le conversazioni.

L’operazione è molto semplice e anche se al giorno d’oggi si prendono diverse precauzioni e i dispositivi sono dotati di sistemi avanzati di sblocco, si potrebbe ugualmente incorrere in questo pericolo.

Come verificare di non essere spiati su WhatsApp?

E’ molto semplice, basta seguire questi passaggi:

Per prima cosa bisogna accedere a WhatsApp Web

Seguire le istruzioni e scansionare il QR Code dallo smartphone per acconsentire l’accesso all’applicazione via web

Recarsi nelle impostazioni di WhatsApp Web, basta selezionare i tre pallini sopra i contatti per accedere al nuovo menu

Adesso è necessario utilizzare WhatsApp dallo smartphone

Accedere al menu impostazioni, l’icona in basso a destra

selezionare la voce WhatsApp Web/Desktop

All’interno di questo menu troverete la vostra sessione che è rimasta aperta da WhatsApp Web e l’orario da cui ha avuto inizio l’accesso, è possibile controllare quante sessioni sono in esecuzione e se nessuno vi spia vedrete solo la vostra.

Per chiudere tutte le sessioni ed essere sicuri di non rimane collegati da nessun dispositivo, a parte il vostro, è possibile scegliere l’opzione “Disconnetti da tutti i dispositivi”