Spotify Premium adesso ci sono pure i video musicali: fase beta anche in Italia

Spotify Premium adesso per i suoi abbonati mostrerà anche video musicali oltre che la classica musica in streaming: il servizio in beta parte anche in Italia.

Se siete abbonati al servizio premium di streaming musicale on demand Spotify, a partire da oggi potrete godere di un servizio aggiuntivo già compreso nell’abbonamento.

Si potranno vedere video musicali.

Spotify Premium arrivano i video musicali: ecco le novità (fase beta)

L’applicazione di fatto a partire da oggi 13 marzo 2024 visualizzerà video musicali in fase beta test per gli utenti Premium residenti in 11 paesi: Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Brasile, Colombia, Filippine, Indonesia e Kenya.

Essendo una fase beta all’inizio il numero dei video musicali disponibili alla visione sarà limitato, ma fin da subito saranno presenti artisti come Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice, insieme a “preferiti locali” come Aluna e Asake.

Il catalogo dei video musicali si espanderà gradualmente, così come la disponibilità geografica nelle prossime settimane.

L’utente per poter passare dall’audio ai video dovrà premere il tasto “Passa al video” se sta ascoltando un brano supportato con la nuova funzionalità.

Va ricordato che passando al video, la riproduzione della canzone partirà nuovamente dall’inizio.

L’utente potrà visualizzare anche il video in formato a schermo intero con l’apposita opzione.

In qualsiasi momento l’utente potrà tornare alla riproduzione della sola musica con il nuovo tasto “Passa alla musica“.

Per la nuova funzionalità vi suggeriamo di aggiornare l’applicazione scaricandola dallo store ufficiale Google Play Store (Android), Apple Store (iOS) e app TV (Android TV).

Fonte: Notizia ufficiale

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon