SSD M2 portatile NVMe 1.3 USB 3.2 Gen 2 512GB a 90 euro con coupon spedito da Europa

Il BlitzWolf®BW-PSSD3 un SSD M2 portatile con scocca il lega di alluminio, porta USB 3.2 Gen 2 da 512GB di memoria NVMe 1.3 è acquistabile a 90 euro con coupon e spedito da Europa.

Trasferire file da un dispositivo ad un altro sta diventando sempre più veloce grazie ai nuovi SSD M2 portatili di ultima generazione NVMe 1.3.

BlitzWolf®BW-PSSD3 SSD M2 NVMe 1.3 portatile con porta USB 3.2 Gen 2 in offerta coupon con prezzo a 90 euro: i dettagli

Oggi vi segnaliamo che è disponibile all’acquisto il BlitzWolf®BW-PSSD3 da 512GB di memoria NVMe 1.3 al prezzo di 90,06 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon BGNC9221 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Banggood come da immagine esempio per PC Desktop:

Si tratta di un SSD M2 incorporato in una scocca in alluminio che ne aumenta il potere dissipante per garantire sempre la massima velocità possibile.

La scocca ha una porta USB 3.2 di seconda generazione (Gen 2) di tipo C che permette di trasferire i dati in scrittura ad una velocità massima 910 MB/s, con capacità di lettura fino a 940 MB/s.

Dato che la porta USB 3.2 Type C è retro compatibile con la USB3.0 e USB 2.0 (le velocità però saranno più basse), vengono forniti pure gli adattatori da USB C ad A.

Il BlitzWolf®BW-PSSD3 ha dimensioni compatte pari a 105 x 34 x 10 mm e un peso contenuto di soli 40 grammi.

Supporta la tecnologia USB Attached SCSI Protocol UASP (da Windows 8 in su), è compatibile con Windows XP / Vista / 7 / 8 e 8.1 / Windows 10, per Mac OS X 10.6 e Linux Kernel. 2.6.

Dettagli su spedizione e garanzia

Il BlitzWolf®BW-PSSD3 da 512GB è disponibile in magazzino, quindi le spedizioni avverranno entro 24 ore dalla data del pagamento dell’ordine.

La spedizione avviene da Europa (magazzino CZ) tramite la EU Priority Mail (Posta prioritaria) di Banggood, e i tempi di consegna sono compresi in massimo in 5 giorni lavorativi.

Godono di 1 anno di garanzia direttamente da Banggood: vi preghiamo di leggere le informazioni sul sito.