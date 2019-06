Su WhatsApp per Android compare un misterioso pulsante

Su WhatsApp beta per Android è apparso un misterioso pulsante che consente di condividere un messaggio direttamente su Facebook.

In queste ultime ore, gli utenti che fanno parte del programma di beta tester, hanno notato la presenza di questo nuovo tasto che però sembra non funzionare.

WhatsApp per Android: Attivato un nuovo pulsante per la condivisione diretta su Facebook

Non è un mistero che Facebook è da tempo al lavoro per stringere i rapporti con le altre applicazioni che appartengono alla sua società, l’annuncio è stato più volte ufficializzato: WhatsApp, Messenger e Instagram subiranno una fusione che consentirà alle applicazioni di lavorare in sinergia e di comunicare fra di loro.

In questa maniera il gigante dei social network vuole garantirsi una maggiore permanenza degli utenti all’interno della sua vasta piattaforma senza che debbano rivolgere il loro interesse altrove, messaggi, acquisti, telefonate e altre interazioni rimarranno all’interno della sua grande rete di comunicazione.

Per offrire un maggior supporto alla fusione, WhatsApp sta lentamente integrando alcune funzioni di Facebook e viceversa, l’ultima novità riguarda un pulsante dedicato che consente di condividere un messaggio ricevuto in chat direttamente in bacheca.

Il pulsante è visibile solo agli utenti che hanno installato la versione beta per Android, è possibile visualizzarlo eseguendo una pressione prolungata su di un messaggio per accedere al menu delle opzioni, tra cui i tre pallini in fondo a destra, che selezionati mostreranno la nuova etichetta “Condividi su Facebook”

Il pulsante attualmente sembra scollegato e non invia nessun messaggio su Facebook, dunque non funziona. Secondo il team di sviluppo WaBetaInfo potrebbe anche trattarsi di un errore e venire trattato come un bug, a questo punto non si saprà realmente la verità finché non verrà rilasciato il prossimo aggiornamento in versione pubblica di WhatsApp per Android.

