Super HDR di Galaxy S24 non arriverà sui più vecchi smartphone Galaxy

La funzionalità Super HDR che di Samsung che ha fatto il suo debutto sui Galaxy S24 non arriverà sugli smartphone di precedente generazione: la conferma.

Come sappiamo con l’arrivo dei Galaxy S24 e della ONE UI 6.1, Samsung ha introdotto alcune nuove funzionalità software che però sembrano essere ancorate all’hardware di questi smartphone.

Tra queste troviamo la Super HDR che pare non verrà resa disponibile sui più vecchi smartphone della serie.

Super HDR di Galaxy S24: non sarà disponibile sugli smartphone precedenti

Per chi non lo sapesse Super HDR è un nuovo formato codec che permette di registrare video e scattare foto con colori più profondi e una gamma dinamica più ampia.

Ciò offre maggiore immersività quando l’utente guarda immagini e video HDR su uno schermo compatibile con HDR.

Nonostante Google abbia introdotto questo formato (lo ha chiamato Ultra HDR) con le proprie API direttamente su Android 14, un moderatore della community di Samsung ha confermato che la funzionalità non sarà disponibile sugli smartphone precedenti ai Galaxy S24.

Di fatto questa funzionalità non sarà disponibile sui vecchi telefoni Galaxy, anche se quest’ultimi dispongono di fotocamere di fascia alta e display OLED con certificazione HDR.

La limitazione più importante alla fine non sarebbe il processore o il display OLED HDR, ma bensì il software della fotocamera che per supportare il nuovo standard Super HDR necessiterebbe di profondi cambiamenti rispetto alle release precedenti.

Forse Samsung non vuole stravolgere i già delicati algoritmi fotografici dei suoi precedenti smartphone per non comprometterne la qualità finale.

Quindi anche se possedete un smartphone della serie Galaxy S23, S23 FE, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 aggiornato alla ONE UI 6.1 tra le funzionalità mancanti ci sarà anche la Super HDR.

