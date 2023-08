Tablet Redmi Pad, Xiaomi Pad 5 e 6 con gli Xiaomi Days i prezzi sono ai minimi

Con gli Xiaomi Days estivi fino a fine agosto 2023 i tablet Redmi Pad e Xiaomi Pad 5 e 6 li potete trovare con prezzi tagliati ai minimi: ecco come fare!

Fino al 31 agosto 2023 se state cercando un tablet vi segnaliamo che ci sono gli Xiaomi Day che vi permettono di ottenere un ulteriore sconto del 15% sui Redmi Pad, Xiaomi Pad 5 e il nuovo Xiaomi Pad 6.

Vi basterà seguire le prossime indicazioni.

Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 5 e Redmi Pad: tagliamo il prezzo di vendita con gli Xiaomi Days

Partiamo dai tablet più economici e via via arriviamo al più recente modello presentato giusto un paio i settimane fa da Xiaomi.

Redmi Pad: il tablet per un budget sotto i 200 euro

Se puntate al tablet economico ma dalle buone prestazioni ci sta il Redmi Pad, acquistabile in queste versioni:

Versione 4-128GB : prezzo 169,15 euro VAT e spedizione inclusa (VS 349,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/sYAEiV

: prezzo VAT e spedizione inclusa (VS 349,99 euro listino al lancio) seguendo questo link https://ebay.us/sYAEiV Versione 6-128GB: prezzo 186,15 euro VAT e spedizione inclusa seguendo questo link https://ebay.us/EWLJtY

Per ottenere questi prezzi vi ricordiamo di applicare nella sezione checkout il codice coupon XIAOMIFESTAGO23.

Non conoscete il Redmi Pad? Queste sono le sue principali caratteristiche:

Display LCD IPS da 10,61 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 90Hz, risoluzione 2000 x 1200 pixel, formato 16:10, 400 nits di luminosità, panello 8-bit + FRC

Processore Octa-Core MediaTek Helio G99 (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G57 MC2, processo produttivo a 6nm

4-6GB di ram LPDDR4X

128GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con MicroSD)

Fotocamera posteriore da 8MP (AF)

Fotocamera anteriore da 8MP con angolo di visione di 105 gradi

Quattro Altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.3, porta USB Type C

Batteria interna da 8000 mAh con ricarica rapida via cavo fino a 18W

Scocca in metallo con dimensioni pari a 250.4 x 158 x 7.05 mm per 445 grammi di peso

Colori: grigio, verde e argento

Sistema operativo Android 12 con MIUI per Pad 13

Xiaomi Pad 5: per un budget sotto i 300 euro

Se puntate ad un tablet adatto per giocare, ma anche per lavorare (supporta la pennina capacitiva e la tastiera opzionale) lo Xiaomi Pad 5 è sicuramente un tablet da consigliare senza spendere un patrimonio.

Potete acquistarlo questi prezzi in promo Xiaomi Days:

Versione 6-128GB : prezzo 262,65 euro VAT e spedizione inclusa seguendo questo link https://ebay.us/EcOSsW

: prezzo VAT e spedizione inclusa seguendo questo link https://ebay.us/EcOSsW Versione 6-256GB: prezzo 288,15 euro VAT e spedizione inclusa seguendo questo link https://ebay.us/HBT2Q8

Ovviamente ricordatevi di applicare il codice coupon XIAOMIFESTAGO23 per ottenere lo sconto del 15%.

Se avete dubbi sullo Xiaomi Pad 5, potete sempre conoscere le sue caratteristiche principali.

Xiaomi Pad 6: il miglior tablet di Xiaomi con budget sotto i 400 euro

Lo Xiaomi Pad 6 è di fatto il miglior tablet attualmente disponibile per il mercato Europeo prodotto dall’azienda cinese, e dedicato a tutti gli ambiti di utilizzi come multimedialità, gaming e lavoro.

Potete acquistarlo questi prezzi in promo Xiaomi Days:

Versione 6-128GB : prezzo 330,65 euro VAT e spedizione inclusa seguendo il link https://ebay.us/m0YQPS

: prezzo VAT e spedizione inclusa seguendo il link https://ebay.us/m0YQPS Versione 8-128GB : prezzo 356,15 euro VAT e spedizione inclusa seguendo il link https://ebay.us/KJsIcp

: prezzo VAT e spedizione inclusa seguendo il link https://ebay.us/KJsIcp Versione 8-256GB: prezzo 390,15 euro VAT e spedizione inclusa seguendo il link https://ebay.us/cjto3Y

Da applicare sempre il codice coupon XIAOMIFESTAGO23 per ottenere lo sconto del 15% al prezzo di listino in molti casi già ribassato di suo.

Se non avete ancora idea di come sia fatto uno Xiaomi Pad 6, queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti i tablet in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono Globali, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), il caricabatteria ha presa Europa.

E’ spedito da magazzino Svizzera con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso (non ci sono costi supplementari).

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Xiaomi Europa e di due anni da parte del rivenditore.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 14 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso (a seconda del rivenditore), e il compratore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Il coupon XIAOMIFESTAGO23 ha queste regole:

Valore Coupon: 15%

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 75€

Numero max di utilizzi per utente: 4

Sconto max totale ottenibile per utente: 300€

Fine promo: 31 agosto 2023 ore 23:59

Acquisti tramite carta di credito/debito o PayPal

