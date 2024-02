Tensor G4 il chipset dei prossimi Google Pixel 9 testato su GeekBench?

Il chipset Tensor G4 che dovrebbe essere montato sui prossimi Google Pixel 9 è stato individuato e testato su GeekBench: le informazioni trapelate.

Questo potrebbe essere il primo benchmark ufficioso del prossimo chipset Tensor G4 sviluppato da Google che dovrebbe sostituire l’attuale Tensor G3 utilizzato sui Pixel 8 e debuttare sui Pixel 9.

Il chipset sarebbe infatti stato testato con il benchmark GeekBench 5 evidenziando punteggi e alcune caratteristiche tecniche.

Tensor G4 il chipset dei prossimi Google Pixel 9 individuato su GeekBench?

Ebbene GeekBench 5 (non 6 ribadiamo) indica che questo presunto Tensor G4 (nome in codice Tokay) avrebbe un architettura Octa-Core composta da da quattro core a risparmio energetico funzionanti a 1,95 GHz, quattro prestazionali funzionanti a 2,6 GHz e uno ad altissime prestazioni con frequenza massima di 3,1 GHz.

Come GPU questo chipset dovrebbe utilizzare una Mali G715.

Dal punto di vista prestazionale GeekBench 5 indica punteggi un po’ deludenti, forse perché si tratta di un prototipo ben lontano ancora dall’essere ottimizzato o il chipset ha frequenze conservative.

Oppure potrebbe trattarsi di un altra versione di Pixel 9 (magari 9A) e non il classico Pixel 9 (nome in codice Komodo) o 9 Pro (Caiman).

Di fatto il chipset ottiene un punteggio di 1082 punti in modalità single-core, e di 3121 punti in modalità multi-core, è abbinato ad 8GB di ram e utilizza Android 14 come sistema operativo.

Ovviamente considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

