TikTok, nuovi Ban per l’Europa e provvedimenti USA

TikTok sta sentendo sempre di più la pressione dei Paesi occidentali: dopo il ban del social in Belgio e i rumor del disegno di legge inglese per un divieto nel Regno Unito.

I gestori della piattaforma di condivisione video starebbero per tagliare i legami con la società madre ByteDance, con l’intento di puntare alla quotazione in borsa della società o una vendita al miglior offerente.

TikTok prevede il distacco da ByteDance

Secondo un recente report di Bloomberg, la leadership interna di TikTok starebbe valutando attentamente la rottura dei rapporti con ByteDance, in un atto disperato che mira a rimuovere ogni accusa aggiuntiva di presunti rischi di sicurezza legati al governo cinese e allo spionaggio per conto suo. La separazione dall’azienda madre potrebbe comportare la vendita del social, che ad oggi avrebbe un valore stimato di circa 50 miliardi di dollari.

La portavoce Maureen Shanahan ha rilasciato dichiarazioni riguardo a “Project Texas”, un piano simile al Project Clover europeo che intende spostare tutti i dati degli utenti statunitensi su server di proprietà di aziende terze, giudicate affidabili. L’obiettivo del progetto è garantire la massima trasparenza e protezione dei dati e dei sistemi degli utenti statunitensi, monitorando, controllando e verificando le terze parti coinvolte. Shanahan sostiene che un divieto o un disinvestimento non sarebbero soluzioni efficaci per proteggere la sicurezza nazionale, poiché non risolverebbero i problemi di accesso o trasferimento dei dati.

Nonostante le tensioni, TikTok continua a crescere e ad attirare nuovi utenti, soprattutto tra i giovani. La piattaforma di condivisione video è diventata un fenomeno globale, con oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili in tutto il mondo. Tuttavia, la preoccupazione per la sicurezza dei dati degli utenti è sempre presente, soprattutto alla luce delle restrizioni imposte da alcuni governi occidentali. In questo contesto, TikTok sembra decisa a fare tutto il possibile per garantire la massima sicurezza dei propri utenti, anche se ciò dovesse comportare la rottura dei legami con ByteDance e un cambio di proprietà.