TIM aggiunge nuovi tagli di ricarica e ricarica+ a gennaio 2020

A gennaio 2020 TIM ha introdotto nuovi formati di ricarica classica online, e nuovi formati ricarica plus anche presso centri fisici autorizzati: i dettagli.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che l’AGCOM aveva diffidato diversi operatori mobili Italiani (Wind, TIM, Vodafone) nell’utilizzo delle nuove ricariche speciali.

TIM presenta nuove ricariche+ e ricariche standard online a gennaio 2020

Nonostante la diffida, al momento siamo ancora in fase di confronto, lo storico operatore italiano TIM ha annunciato questo gennaio 2020 l’arrivo di nuove ricariche+ oltre a due nuove ricariche normali disponibili online.

Partiamo dalle ricariche normali: sono disponibili da oggi i nuovi formati standard da 4 e 6 euro anche online.

Da oggi 13 gennaio 2020, i clienti TIM potranno attivare online oltre le ricariche da 12, 15, 20 e 25 euro, anche le ricariche di taglio minore da 4 e 6 euro.

Questi due formati (4 e 6 euro) erano già disponibili presso i centri autorizzati (tabaccherie, edicole, bar eccetera) e nei negozi TIM.

Sono state poi aggiunti nuovi formati di ricariche speciali, nella fattispecie da 15, 20 e 30 euro.

Tutti e tre i formati in questione hanno un costo di attivazione di un servizio accessorio pari a 2 euro (Giga e minuti illimitati per 3 giorni) che vengono detratti dal credito effettivamente aggiunto in SIM.

Quindi la ricarica+ da 15 euro darà 13 euro di credito aggiuntivo e Giga e minuti illimitati per 3 giorni, la ricarica+ da 20 euro darà 18 euro e il servizio giga e minuti illimitati per 3 giorni, la ricarica+ da 30 euro darà 28 euro di credito e 3 giorni di Giga e minuti illimitati per 3 giorni.

I nuovi formati ricarica+ da 15, 20 e 30 euro sono disponibili sia online che presso i centri autorizzati TIM (tabaccherie, edicole, bar eccetera).

Attenzione! Da oggi 13 gennaio 2020 le ricariche+ non saranno più disponibili presso i negozi ufficiali TIM.

Fonte: Via