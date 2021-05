TIM: dal 30 maggio 2021 cambia Rinnovo Offerte, Flat Day e Sempre Connesso

A partire dal 30 maggio 2021 l’operatore TIM cambierà alcuni aspetti di Rinnovo Offerte, tariffa a consumo Flat Day e del servizio Sempre Connesso.

Tra poco più di un paio di settimane lo storico operatore telefonico italiano TIM cambierà alcuni aspetti di tre servizi che sono collegati alle offerte mobili ricaricabili.

Stiamo parlando del sistema di rinnovo delle offerte, della tariffa internet a consumo Flat Day e del servizio TIM Sempre Connesso.

Rinnovo Offerte: i cambiamenti

A partire dal 30 maggio 2021 il sistema di Rinnovo Offerte funzionerà così:

Se il cliente non ha credito residuo sufficiente per rinnovare la propria offerta telefonica, l’offerta non si attiva e viene sospesa per un massimo di 180 giorni; L’utente che non ha rinnovato l’offerta può continuare a chiamare, inviare SMS e navigare utilizzando il proprio credito residuo alle condizioni tariffarie del proprio profilo base; Appena l’utente eseguire la ricarica del credito (sufficiente per il rinnovo), l’offerta tariffaria si avvia dal giorno del rinnovo e dura per i successivi 30 giorni prima del prossimo rinnovo.

Tariffa internet a consumo Flat Day: diventa più economica

La tariffa internet a consumo Flat Day cambierà in meglio, nel senso che il costo di attivazione passerà dagli attuali 4 euro per 500 megabyte, a 2 euro sempre per 500 megabyte da consumare entro le 23.59 del giorno di attivazione.

Vi ricordo la tariffa Flay Day si può attivare solo quando nell’offerta telefonica del cliente non è presente la connessione dati inclusa, o che non ha rinnovato l’offerta con dati inclusa.

Sempre connesso: sarà disattivabile anche dai vecchi clienti

Infine il servizio TIM Sempre Connesso a partire dal 30 maggio 2021 sarà disattivabile da tutti gli utenti (anche quelli vecchi)

Gli utenti potranno disattivarlo chiamando i numeri 40916, 409168 o effettuando il login nell’area personale MY TIM.

Vi ricordo che il servizio Sempre Connesso si attiva quando l’utente non ha più credito residuo sulla propria sim telefonica, e permette all’utente continuare a navigare, chiamare ed inviare sms senza limiti al costo di 90 centesimi di euro al giorno, per un massimo di due giorni.

Quando il cliente effettuerà la ricarica del credito, a quest’ultimo saranno addebitati i costi del servizio (90 centesimi o 1,80 a seconda dell’utilizzo).

Tutti i clienti dello storico operatore stanno ricevendo messaggi SMS informativi già da metà aprile 2021: noi ve lo stiamo solamente ricordando!