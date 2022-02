TIM data spegnimento 3G: ecco come conoscerla per il proprio comune

A partire dal mese di Aprile 2022 TIM inizierà a spegnere i vari ripetitori mobili 3G sparsi in tutta Italia: ecco come conoscere le date per singoli comuni.

Sappiamo con certezza che lo storico operatore mobile italiano, TIM, tra un paio di mesi a partire da oggi inizierà a dismettere definitivamente il segnale mobile 3G, a vantaggio del 4G e del 5G.

TIM spegne il 3G da aprile 2022: ecco perché passare ad uno smartphone 4G-5G recente

Chi possiede ancora oggi uno smartphone 3G ovviamente si dovrà adeguare, o non potrà più navigare mentre si trova in chiamata, oltre al fatto che la banda internet (2G) disponibile sarà molto bassa e quindi l’esperienza d’uso peggiorerà sensibilmente durante la navigazione.

Se possedete invece uno smartphone 4G moderno potete sfruttare la tecnologia VoLTE che vi permette di fare tutto questo senza perdite prestazionali.

Chi invece ha uno smartphone 4G un po’ datato che non supporta il VoLTE potrà navigare sul web solo quando non sta effettuando chiamate, ma la velocità di navigazione sarà sempre adeguata.

Sta di fatto che TIM inizierà a spegnere i ripetitori 3G in Italia a partire dal mese di Aprile 2022, ma non in contemporanea su tutto il suolo italiano.

Infatti a seconda del proprio comune di residenza i tempi di spegnimento potrebbero variare di alcuni mesi.

I ripetitori 3G in alcuni comuni verranno dismessi entro la fine di aprile 2022, ma in altri la dismissione avverrà entro la fine di giugno 2022.

Come fare per conoscere quando il segnale 3G di TIM sarà definitivamente spento nel vostro comune di residenza?

Fortunatamente l’azienda italiana ha creato un apposito elenco che può essere consultato direttamente su questa pagina web di assistenza.

Vi basterà inserire prima la Regione e poi premere su “Scarica la Lista”.

Facendo ciò vi verrà fornito un documento in formato PDF che comprenderà tutti i comuni di quella regione, la provincia e il mese di riferimento dello spegnimento del 3G.