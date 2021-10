TIM e lo Switch OFF 3G: ecco le date dello spegnimento progressivo in Italia

Ecco il periodo di riferimento in cui TIM eseguirà lo switch off della tecnologia Mobile 3G in Italia. Funzioneranno ancora gli smartphone 3G? Si ma con limitazioni.

Tra qualche giorno TIM dovrebbe comunicare una roadmap ufficiale nella quale verranno evidenziati i periodi di riferimento per la disattivazione da parte dell’operatore dei propri ripetitori con tecnologia mobile 3G.

TIM si prepara allo spegnimento del 3G in Italia: ecco le date ufficiose

Secondo le prime informazioni raccolte dal sito MondomobileWeb, lo Switch OF del 3G di TIM inizierà in Italia a partire dal mese di Aprile 2022.

Lo spegnimento completo dovrebbe terminare entro la fine del medesimo anno.

Di fatto nei prossimi mesi tutte le frequenze utilizzate dallo storico operatore italiano con tecnologia 3G verranno trasferite per potenziale l’attuale architettura con tecnologia mobile 4G e 5G.

Chi possiede ancora uno smartphone con solo tecnologia mobile 3G, nei prossimi giorni dovrebbe iniziare a ricevere SMS informativi o comunicazioni alternative da parte di TIM sullo spegnimento del 3G.

L’operatore oltre all’informativa suggerirà all’utente eventuali smartphone con tecnologia 4G o 5G in promozione da acquistare in modo da adeguarsi subito al cambiamento.

Attenzione! Tutti gli smartphone 3G dopo lo Switch OFF non smetteranno di funzionare, ma avranno solo limitazioni tecniche.

Infatti con gli smartphone 3G potrete continuare a ricevere e effettuare classiche chiamate telefoniche e inviare SMS utilizzando la connettività mobile 2G.

Invece non sarà più possibile navigare sul WEB in mobilità, dato che quest’ultima sarà abilitata solo su reti 4G LTE e 5G.

Sulla carta con lo switch off del 3G da parte di TIM, anche gli operatori virtuali che utilizzano tale tecnologia passeranno automaticamente al 4G (ad esempio Kena Mobile).

