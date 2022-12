TIM e WindTre lanciano le chiamate Wi-Fi sugli Xiaomi 12 e i Galaxy S22

Gli operatori telefonici TIM e WindTre lanciano al momento per i modelli serie Xiaomi 12 e Galaxy S22 la funzionalità gratuita delle chiamate Wi-Fi: ecco i dettagli.

Due dei più importanti operatori telefonici operanti in Italia hanno da poco attivato un nuovo servizio che sarà gratuito per il cliente: le cosi dette chiamate Wifi.

Wintre chiama il suo servizio Wi-Fi Calling, mentre TIM la chiama Voce Wi-Fi.

TIM e WindTre attivano le chiamate Wifi su dispositivi Xiaomi 12 e Galaxy S22: ecco i dettagli

Ma in che cosa consiste questa funzionalità che sfrutta la tecnologia Voice over WiFi (VoWiFi)?

Il Wi-Fi Calling o Voce Wifi di fatto consente di chiamare e ricevere telefonate tramite la rete Wi-Fi WINDTRE o Wi-Fi TIM alle condizioni della propria offerta mobile, anche in assenza di segnale mobile.

Un esempio: vi trovate in una casa con una cantina con mura spesse dove avete il Wifi ma in questo caso il segnale mobile non prende? Ebbene con questa tecnologia continuerete ad effettuare e ricevere chiamate telefoniche senza problemi e nessun costo aggiuntivo.

Importante sapere che entrambe le tecnologie Wifi proposte dagli operatori Telefonici TIM e Wind non necessitano di installazione di nessuna nuova applicazione o software aggiuntivo.

Per funzionare è sufficiente possedere uno smartphone che tramite il sistema operativo Android supporta le chiamate tramite Wifi basata su tecnologia VOIP.

Di solito l’abilitazione di questa funzionalità si trova nel menù delle impostazioni dedicate alla connettività in generale (Bluetooth, Wifi, NFC eccetera) o nella sezione dedicate alle SIM.

Al momento il numero di smartphone Android che supporta questa tecnologia certificati da TIM e Wind è limitato, ma il numero degli smartphone potrebbe crescere in futuro.

Ad esempio WindTre ha certificato questi smartphone:

Xiaomi 12 Pro

Serie Galaxy S22 (S22, S22 Plus e S22 Ultra)

TIM invece ha già certificato un numero maggiore di dispositivi:

Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12t, Xiaomi 12 Lite

Oppo A17

Serie Galaxy S22 (S22, S22 Plus e S22 Ultra)

Come già detto il numero dei dispostivi compatibili e certificati da WindTre e TIM crescerà in futuro, e saranno gli stessi operatori a informare i clienti tramite SMS informativi.

L’unica cosa da ricordarvi è che il servizio funziona solo con SIM WindTre e Wi-Fi WindTre, e SIM TIM e Wi-Fi TIM: non è possibile combinare SIM e Wi-Fi di operatori differenti.

Fonte: ufficiale Wind, ufficiale TIM