Tim estate 2019: minuti illimitati gratis per 30 giorni; ecco come chiederli

Gli utenti dell’operatore telefonico TIM potranno richiedere entro 11 giugno 2019 la promo con minuti illimitati gratis per 30 giorni: ecco i dettagli.

L’estate è arrivata ormai, mancano ancora pochi giorni e saremo nella stagione più calda dell’anno.

Per questo TIM ha voluto un po’ anticipare i tempi e tramite il suo portale di fidelizzazione del cliente ha presentato la nuova promo con minuti illimitati gratis per 30 giorni dalla data di attivazione.

TIM regala 30 giorni di minuti illimitati per l’estate 2019: ecco come ottenerli

Si tratta di una promozione che è destinata ai clienti iscritti al programma TIM Party, ma attenzione è attivabile solamente dai primi 20.000 utenti che ne faranno richiesta entro il 11 giugno 2019.

Condizione necessaria per ottenere i minuti illimitati per 30 giorni, è anche quella di avere un sim telefonica attiva con credito disponibile.

Sono quindi escluse tutte le sim che hanno un credito residuo pari a zero.

Va da ricordare che i minuti illimitati si possono usare sia in Italia che nel territorio dell’Unione Europea.

Attenzione: “il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio esclusivamente per uso personale e solo unicamente mediante apparato radiomobile“, e “Il cliente è tenuto ad utilizzare l’offerta in modo lecito, secondo buona fede e correttezza e deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale“.

Effettuata la richiesta riceverete entro 48 ore un SMS di conferma da parte dell’operatore TIM dell’avvenuta attivazione della promozione.