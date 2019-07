TIM Party regala fino a 50GB e 10 euro in fattura se porti gli amici

Se fate iscrivere o portate i vostri amici ad utilizzare il servizio di fidelizzazione del cliente TIM Party potete ottenere come regalo fino a 50GB gratis e 10 euro di sconto in fattura.

A partire da oggi 29 luglio 2019 e fino al 31 agosto 2019 TIM tramite il proprio programma Party, permetterà agli utenti già iscritti di ottenere alcuni regali facendo iscrivere i propri amici allo stesso servizio.

L’iniziativa in questione prende il nome di “Porta i tuoi amici” e si può facilmente individuare nell’aria riservata di TIM Party.

TIM Party vi permette di ottenere fino a 50 Giga e 10 euro di sconto in fattura invitando i propri amici

Attraverso la pagina dedicata all’iniziativa gli utenti saranno in grado di generare un codice di invito che potrà essere condiviso con tutti i propri amici che hanno già una linea telefonica mobile o fissa con l’operatore in questione.

Attenzione: Non è possibile invitare se stessi con altre sim telefoniche, dato che il sistema controlla il codice fiscale dell’intestatario.

Invitare un proprio amico a TIM Party garantirà un vantaggio a voi e al vostro amico.

Infatti per ogni amico fatto iscrivere al servizio di fidelizzazione del clienti dello storico operatore italiano otterrete in regalo 10 Giga di traffico dati per la vostra SIM e/o 2 euro di sconto in fattura sulla vostra linea fissa.

I 10 Giga si ottengono se l’amico ha solo una linea sim attiva, mentre i 2 euro di sconto in fattura se quest’ultimo ha anche una linea telefonica fissa.

L’amico otterrà a sua volta 10 Giga di traffico dai sulla propria linea mobile, e 2 euro di sconto se si è registrato anche con una linea fissa.

Attenzione: potete ottenere un massimo di 50 Giga in regalo su sim telefonica (da consumare entro 7 giorni dalla data di ogni singola attivazione) e un massimo di 10 euro di sconto in fattura.

Sostanzialmente dopo il quinto invito registrato con successo non otterrete più bonus.

I bonus invece rimangono validi per tutti gli utenti (anche dopo il quinto) che avete fatto registrare: questi continueranno infatti a ricevere i loro 10 Giga più gli eventuali 2 euro di bonus in fattura.

Chi invita potrà controllare tramite la pagina “Porta i tuoi amici” il numero di amici che hanno effettuato la registrazione con successo, e successivamente un email vi confermerà la modalità e la data per riscattare il premio.

Tutti i regali dovranno essere attivati entro il 30 settembre 2019.