TIM regala Giga illimitati per 3 giorni! Ecco come attivare la promo di fine aprile 2021

Se volete godere di tre giorni di Giga illimitati e se siete inscritti a TIM Party potete attivare la nuova promozione gratuitamente: ecco i dettagli da sapere.

TIM per far conoscere una versione 2.0 del proprio programma di fidelizzazione del cliente, TIM Party, entro domani 30 aprile 2021 vi permette di ottenere 3 giorni di Giga Illimitati.

Tim Party regala a fine aprile 2021 3 giorni di Giga Illimitati: ecco i dettagli

L’attivazione della promozione è molto semplice.

Dovete accedere al portale TIM Party con le vostre credenziali e nella sezione “VANTAGGI” selezionare “Giga illimitati in regalo per 3 giorni“.

L’attivazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2021 ed avverrà entro 48h dalla richiesta.

Potete verificare l’attivazione della promo attraverso la sezione MyTIM Mobile del sito TIM, sull’APP MyTIM Mobile o chiamando il numero gratuito 409161.

Per i successivi 3 giorni dalla data di attivazione potrete navigare senza consumare i Giga in Italia, in più vi vengono accreditati sempre nello stesso periodo 6GB di traffico dati Roaming da consumare in Europa.

Al termine dei tre giorni della promo, ritornerete a consumare i Giga del vostro profilo tariffario.

Va sottolineato che per GIGA illimitati si intente l’utilizzo in “ in modo lecito, secondo buona fede e correttezza e l’utente deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale“.

In termini pratici il limite imposto in questa promo è di 600 GIGA di traffico dati.

Possono attivare la promozione solamente gli utenti dello storico operatore italiano che rispettano questi due pre-requisiti:

clienti ricaricabili con offerta dati a pagamento e a tempo indeterminato attiva ;

; Sim telefonica attiva con credito superiore a zero.

Voi l’avete già attivata?