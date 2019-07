Tim Supervaluta il vostro iPhone o Samsung Galaxy usato per nuovi smartphone

Nuova iniziativa di supervalutazione degli smartphone usati Apple iPhone o Samsung Galaxy da parte di TIM: ecco i primi dettagli al riguardo.

Tra pochi giorni, più nello specifico dall’otto luglio 2019, partirà l’iniziativa chiamata TIM Supervaluta.

TIM Supervaluta: sconti su nuovi smartphone portando il vostro Apple iPhone o Samsung Galaxy usato

Tutti coloro che vogliono acquistare un nuovo smartphone presso un negozio dello storico operatore italiano potranno ottenere dei voucher sconto attraverso la supervalutazione del proprio telefono usato.

Da quello che sappiamo però solamente gli smartphone Samsung Galaxy e Apple iPhone usati verranno valutati e considerati validi per ottenere il Voucher.

Il dispositivo in questione deve comunque essere sempre funzionante, in buono stato, quindi sono esclusi dispositivi con difetti evidenti (display rotto per esempio).

La valutazione avverrà direttamente presso il negozio o centro abilitato TIM, quindi il cliente avrà fin da subito l’idea di quanto il suo smartphone usato vale per l’acquisto di uno nuovo.

Valutazione di TIM degli Apple iPhone usati

Sono già trapelate alcune informazioni riguardo il valore degli iPhone usati:

Apple iPhone X valutato 410 euro nella versione da 256GB e 385 euro nella versione da 64GB;

valutato 410 euro nella versione da 256GB e 385 euro nella versione da 64GB; iPhone 8 Plus valutato 315 euro se da 256GB e 285 euro se da 64GB;

valutato 315 euro se da 256GB e 285 euro se da 64GB; iPhone 8 con valutazione pari a 280 euro per la versione 256GB e 240 euro per la versione da 64GB;

con valutazione pari a 280 euro per la versione 256GB e 240 euro per la versione da 64GB; supervalutato 245 euro l ‘iPhone 7 Plus da 256GB, 235 euro se da 128GB e infine 205 euro se 64GB;

da 256GB, 235 euro se da 128GB e infine 205 euro se 64GB; Apple iPhone 7 da 256GB valutato 145 euro, versione da 128GB 140 euro, 32GB valutato 135 euro;

da 256GB valutato 145 euro, versione da 128GB 140 euro, 32GB valutato 135 euro; Per l’ iPhone 6S Plus da 128GB si ottengono 110 euro, da 64GB 85 euro e infine 75 euro per la versione da 32GB di rom;

da 128GB si ottengono 110 euro, da 64GB 85 euro e infine 75 euro per la versione da 32GB di rom; Chi possiede un iPhone 6S può ottenere 95 euro se la memoria è da 128GB, 85 euro se è da 64GB, 75 euro se la memoria è da 32GB o 70 euro se è da 16GB.

Valutazione degli smartphone Samsung Galaxy

Se invece possedete un ex top di gamma dell’azienda coreana TIM Supervaluta così il vostro dispositivo mobile con un eventuale extra sconto nel caso dell’acquisto di un dispositivo della gamma Galaxy S10 (nella lista):

Galaxy S9 Plus valore 290 euro (300 euro) per la versione da 256GB, 255 euro (305 euro) per un S9 Plus da 64GB (notare come il valore sale nettamente se scegliete un nuovo S10);

valore 290 euro (300 euro) per la versione da 256GB, 255 euro (305 euro) per un S9 Plus da 64GB (notare come il valore sale nettamente se scegliete un nuovo S10); Samsung Galaxy S9 da 256GB valore 260 euro, versione da 64GB valutato 205 euro (255 euro per un S10);

da 256GB valore 260 euro, versione da 64GB valutato 205 euro (255 euro per un S10); Note 8 da 64GB valutato 210 euro (270 euro per un S10);

da 64GB valutato 210 euro (270 euro per un S10); Galaxy S8 Plus valutato 210 euro per la versione da 64GB (275 euro per un S10);

valutato 210 euro per la versione da 64GB (275 euro per un S10); Galaxy S8 da 64GB valore in supervalutazione di 170 euro (245 euro per un dispositivo della gamma Galaxy S10);

da 64GB valore in supervalutazione di 170 euro (245 euro per un dispositivo della gamma Galaxy S10); Samsung Galaxy S7 Edge da 64 o 32GB valutazione fissa a 70 euro (180 euro per un Galaxy S10);

da 64 o 32GB valutazione fissa a 70 euro (180 euro per un Galaxy S10); S7 da 64 valutato 80 euro, 32GB valutato 60 euro (150 euro per la gamma S10);

da 64 valutato 80 euro, 32GB valutato 60 euro (150 euro per la gamma S10); Galaxy S6 Edge Plus sconto di 70 euro per la versione da 64GB, 65 euro per la versione da 32GB (150 euro per un S10);

sconto di 70 euro per la versione da 64GB, 65 euro per la versione da 32GB (150 euro per un S10); S6 Edge valore pari a 60 euro (64GB) o 55 euro (32GB), mentre per un S10 il valore sale a 135 euro;

valore pari a 60 euro (64GB) o 55 euro (32GB), mentre per un S10 il valore sale a 135 euro; Samsung Galaxy S6 sconto di 50 euro per la versione da 64GB (125 euro per S10), o 40 euro per la versione da 32Gb (132 per un S10).

Il voucher ottenuto con la supervalutazione dello smartphone Apple o Samsung Galaxy può essere utilizzato in loco per l’acquisto in contanti del suo nuovo smartphone o per pagare l’anticipo in caso di rateizzazione.

Nel caso in cui il valore del voucher è superiore al valore dell’anticipo la parte restante può essere utilizzata per scontare l’acquisto di eventuali accessori per lo smartphone.

Dato che comunque la promozione non è ancora del tutto ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via