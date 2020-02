Tra Google e Huawei pace fatta? Torneranno i servizi mobili sugli smartphone?

Google ha fatto richiesta per di licenza al governo degli USA per poter continuare a fare affari con Huawei: i servizi mobili torneranno sugli smartphone?

Secondo le ultime informazioni del caso, sembra che Google abbia richiesto ufficialmente al governo degli Stati Uniti una nuova licenza per poter continuare a lavorare con l’azienda cinese Huawei.

Google richiede la licenza per tornare a lavorare con Huawei: la situazione

Sappiamo che da maggio 2019 Huawei è nella lista nera del governo americano, ovvero non può accedere o utilizzare tecnologia statunitense.

Questa black list quindi di fatto blocca Huawei che non può utilizzare ad esempio i servizi mobili di Google, almeno fino a quando il governo degli USA non glielo permetterà.

Ma le cose sembrano che stiano cambiando, considerato che di recente Microsoft ha fatto richiesta per tale licenza e adesso può lavorare con Huawei.

Se a Google sarà rilasciata la licenza, come è già accaduto con Microsoft, questo ripristinerà la normalità tra i rapporti commerciali delle due aziende.

Sulla carta quando avverrà l’accordo di licenza, tutti gli smartphone Huawei usciti dopo maggio 2019 potranno tornare ad utilizzare i servizio mobili di Google.

Stiamo ovviamente parlando si servizi come il Google Play Store, Maps, Google Foto, Youtube, Gmail per citare i più famosi in assoluto.

Al momento Huawei per tutelarsi dal ban del governo americano, ha creato un proprio servizio alternativo chiamato Huawei Mobile Services per sostituire i servizi Google.

Di fatto al momento HMS dell’azienda cinese è solo una discreta alternativa ai servizi Google, dato che non tutte le funzionalità vengono coperte al meglio.

Comunque se e quando Google otterrà la licenza di lavorare con Huawei non è ancora del tutto chiaro, quindi dovremo aspettare comunicati ufficiali in merito.

