Trojan GriftHorse: oltre 10 milioni di utenti smartphone Android derubati

Più di 10 milioni di utenti con uno smartphone Android sono stati derubati di centinaia di milioni di euro per colpa del nuovo Trojan GriftHorse: i dettagli

La società di sicurezza informatica Zimperium zLabs tramite un recente report ha informato la comunità Android della diffusione già a fine 2020 di un nuovo Trojan chiamato GriftHorse.

GriftHorse il virus su Android che ha rubato denaro a più di 10 milioni di utenti android in tutto il mondo: i dettagli

Questo virus di fatto si è diffuso anche attraverso il Google Play Store e alcuni store di app di terze parti superando i sistemi di protezione pre installazione dello store e del sistema operativo Android.

Google comunque ha già rimosso dal proprio Play Store tutte le applicazioni infette, e al momento non sembrano esserci più problemi di prendersi questo Trojan abbastanza pericoloso da questa fonte.

Chi invece installa applicazioni da store di terze parti o da siti senza reputazione mantiene un rischio di infezione elevato.

Ma cosa fa GriftHorse quando viene installato su uno smartphone android, e quali sono le conseguenze per il malcapitato utente?

Dopo aver infettato uno smartphone Android, il Trojan inizia a inviare un pop-up di avviso su un presunto premio fittizio vinto dall’utente.

Questi pop-up riappaiono circa cinque volte all’ora finché l’utente non tocca la notifica per accettare l’offerta.

A questo punto il malware reindirizza la vittima a una pagina Web specifica per la sua posizione geografica, in cui viene chiesto di lasciare il proprio numero di telefono per la verifica.

Rilasciato il numero di telefoni iniziano i guai!

Infatti la pagina utilizza il numero di telefono per inviarlo a un servizio SMS premium che addebita al proprietario oltre 30 euro ogni mese.

GriftHorse ha preso di mira utenti in oltre 70 paesi in tutto il mondo, ed è stimato che abbia rubato denaro per centinaia di milioni di euro.

Per maggiori informazioni: notizia ufficiale