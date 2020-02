Twitter non funziona il 7 febbraio 2020: aggiornamento allarme rientrato!

Twitter Down stasera 7 febbraio 2020: problemi di invio dei twit in Italia e nel resto del mondo confermati da varie segnalazioni da parte degli utenti (aggiornamento: allarme rientrato)

Se stasera in Italia a partire dalle 22.00 circa non riuscite più ad inviare twit tramite il social network Twitter, non vi preoccupate non è colpa vostra.

Twitter Down: il famoso social network non funziona in Italia e all’estero stasera 7 febbraio 2020

Aggiornamento Last MINUTE: proprio quando abbiamo finito di scrivere l’articolo Twitter sembra essere tornato a funzionare correttamente, e speriamo che non si presentino ulteriori problemi a breve.

ok it worked — Twitter (@Twitter) February 7, 2020



Sembra infatti che Twitter al momento non funzioni più in Italia e in all’estero (in tutto il mondo secondo recenti informazioni).

Gli utenti possono infatti leggere tutti i messaggi inviati precedentemente dagli altri utenti ma non possono al momento inviarne di nuovi: di fatto il social network è come se fosse paralizzato.

Sul sito di controllo di problemi downdetector.it si può notare al partire dalle ore 22.15 un impressionante incremento delle segnalazioni di guasti e malfunzionamenti da parte degli utenti.

Siamo di fronte alla bellezza di quasi 2000 segnalazioni solamente in Italia in appena mezzora su questo sito da parte di Italiani che sicuramente sono abbastanza frustrati sul fatto dato che non possono più twittare.

Non sappiamo al momento quale sia il problema all’interno del social network che impedisca l’invio di nuovi twit, considerato che i vecchi messaggi si possono ancora leggere.

Escludiamo un problema serio sui server, ma forse si tratta di un problema di sicurezza o gestione che dovrà essere risolto da Twitter il prima possibile.

