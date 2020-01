Usate l’app TikToK? Aggiornatela all’ultima versione subito!

L’applicazione social TikTok di recente ha rilasciato un aggiornamento importante che risolve una falla di sicurezza pericolosa; aggiornatela subito!

Se avete installato sul vostro smartphone o tablet android l’applicazione TikTok, vi consigliamo caldamente di verificare di avere l’ultima versione disponibile.

L’App TikTok presentava una grave falla di sicurezza: ecco cosa è stato risolto

Sembra infatti che l’applicazione si è aggiornata proprio oggi per risolvere un grave problema di sicurezza che era stato individuato e segnalato da una società di sicurezza informatica lo scorso novembre 2019.

L’agenzia per la sicurezza informatica Check Point, aveva infatti individuato una grave falla nel codice dell’applicazione che permetteva ad hackers malintenzionati di avere accesso a tutti i video dell’utente.

La falla poteva essere utilizzata inviando un messaggio di testo contenente un codice trappola, nel quale compariva un link che se cliccato permetteva al malintenzionato di assumere parte del controllo dell’account dell’utente.

Il malintenzionato infatti avrebbe avuto la possibilità di inviare, scaricare, cancellare tutti i video, ed eventualmente cambiare le impostazioni principali dell’account.

Inoltre sfruttando sempre la falla, era possibile re-indirizzare l’utente dall’applicazione su un sito malevolo che assomigliava a quello ufficiale di TikTok, per eventualmente estorcere altre informazioni private.

L’applicazione TikTok della software house cinese ByteDance al momento è una della app social più in voga e in crescita del momento, ma ha destato preoccupazione (sopratutto negli USA) per la sicurezza.

Basti pensare che il governo americano ha vietato il suo utilizzo a tutti i membri dell’esercito o facenti parte della pubblica amministrazione, perché potrebbe minare la sicurezza nazionale.

