Vecchi utenti Iliad: potete fare il cambio gratuito all’offerta Giga 120

A partire da oggi 2 settembre 2021 tutti i “vecchi” utenti Iliad potranno sottoscrivere gratuitamente la nuova offerta Giga 120 al prezzo di 9,99 euro mensili: i dettagli.

Se siete utenti Iliad e avete sottoscritto un offerta mobile precedente alla Giga 120, rallegratevi!

Iliad Giga 120: adesso i vecchi utenti possono passare a quest’offerta in maniera gratuita!

Infatti a partire da oggi 2 settembre 2021 tutti voi potrete passare all’offerta Giga 120, ovvero quella che offre 120 Giga di traffico dati (anche in 5G), SMS e chiamate illimitate al prezzo di 9,99 euro mensili.

Il passaggio dalla “vecchia” offerta alla nuova Giga 120 sarà del tutto gratuita, senza costi aggiuntivi o nascosti.

Per poter effettuare il passaggio alla Giga 120 vi basterà effettuare il Login sul sito ufficiale ILIAD, e all’interno della vostra area personale richiedere il cambio alla nuova offerta.

Va sottolineato che questa procedura è disponibile solo per l’offerta Giga 120 e non per le altre offerte disponibili sul sito dell’operatore, come ad esempio Giga 80 o Voce.

Quando effettuerete il passaggio all’offerta Giga 120, la nuova offerta sarà sottoscritta immediatamente ma entrerà in vigore solamente dal momento del rinnovo mensile successivo alla richiesta di passaggio.

Ovviamente il passaggio alla nuova offerta non necessita di cambiare numero di telefono o sim telefonica.

In conclusione se avete acquistato da poco uno smartphone 5G compatibile con la connettività mobile ILIAD e volete più Giga rispetto alla vostra attuale offerta tariffaria, vi consigliamo i fare il passaggio.

Infatti la Giga 120 a 9,99 euro offre il miglior rapporto GIGA/costo mensile tra le offerte dell’operatore francese.

