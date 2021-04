Vodafone eSIM in Italia si parte dal 12 aprile 2021: i dettagli

Vodafone lancerà ufficialmente in Italia le eSIM in data 12 aprile 2021: questi sono i primi dettagli divulgati per chi ne vuole attivare una sul proprio smartphone compatibile.

Alcuni giorni fa vi avevamo segnalato le prime indiscrezioni che Vodafone stava lavorando per il lancio delle eSIM in Italia.

Vodafone lancerà le eSIM in Italia in data 12 aprile 2021: ecco i dettagli conosciuti al momento

Oggi abbiamo la prima conferma ufficiale che lo storico operatore rosso lancerà nel nostro paese queste nuove sim telefoniche in data 12 aprile 2021.

Il lancio delle eSIM avverrà sia fisicamente negli store dell’operatore, ma la richiesta si potrà effettuare pure online.

Dettagli su queste eSIM, come funzionano e come si attivano

Per chi non lo sapesse ancora, le eSIM sono sim già incorporate nell’hardware degli smartphone compatibili, e quindi non vanno inserite direttamente nel telefono tramite uno slot.

Si tratta di sim virtuali i cui dati vengono memorizzati nel cloud e godono di caratteristiche del tutto uguali a quelle fisiche: PIN, PUCK, codice ICCID.

Per poter inserire i dati nelle eSIM bisogna scannerizzare un codice QR (fornito dall’operatore) tramite il proprio smartphone che deve essere connesso ad internet (Wifi o connessione Mobile).

Sugli smartphone Android per scansionare il codice QR, bisogna selezionare nelle impostazioni il menù connessioni->Gestione Schede eSIM-> aggiungi piano tariffario

Chi invece possiede un iPhone iOS, nel menù impostazioni va selezionato cellulare->Aggiungi piano cellulare.

Il codice QR, che è riutilizzabile per tutti gli smartphone o iPhone che vogliamo, sarà disponibile nell’area clienti sul sito ufficiale/app o verrà fornito un cartellino dallo store fisico.

Costi attivazione, smartphone Android e iPhone iOS compatibili con le eSIM

Vodafone vi sostituirà la vostra classica sim telefonica, o creerà una nuova eSIM al costo di 1 euro sia per i nuovi che vecchi clienti.

Le nuove eSIM inizialmente non avranno traffico incluso, quindi l’utente dovrà effettuare una prima ricarica.

Solo successivamente Vodafone vi permetterà di trasferire il credito residue della vecchia sim sulla nuova eSIM.

Dato che le eSIM sono incorporate nell’hardware di specifici smartphone, questa è la lista dei dispositivi Android e iOS al momento compatibili con tale tecnologia:

Apple iPhone X in vendita dal 2018, famiglia degli iPhone 11 e degli iPhone 12, iPhone SE;

iPhone X in vendita dal 2018, famiglia degli iPhone 11 e degli iPhone 12, iPhone SE; Huawei Mate 40 Pro, Huawei P40 e P40 Pro;

Mate 40 Pro, Huawei P40 e P40 Pro; Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip e Z Flip 5G, famiglia Galaxy S20 e Galaxy S21, famiglia Galaxy Note 20;

Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip e Z Flip 5G, famiglia Galaxy S20 e Galaxy S21, famiglia Galaxy Note 20; Motorola Razr 5G ;

; Google Pixel 4A ;

; Oppo Find X3 Pro.

Ovviamente tale lista si aggiornerà nel tempo e saranno aggiunti sempre più dispositivi compatibili.

