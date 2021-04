Vodafone GameNow il servizio Gaming in Cloud 5G è disponibile in Italia: i dettagli

Lanciato il nuovo servizio di gaming on streaming, basato sul Cloud con tecnologia mobile 5G, Vodafone GameNow in Italia: ecco i dettagli da conoscere.

Vodafone ha lanciato in Italia proprio oggi un nuovo servizio di Gaming basato su tecnologia Cloud per tutti i suoi clienti che si affidano anche ad un’offerta tariffaria basata sulla GigaNetwork 5G.

Vodafone GameNow è disponibile in Italia: si basa sulla tecnologia Cloud 5G per il Gaming on streaming

Il servizio prende nome di GameNow, e di fatto vi permette di giocare a più di 90 videogames direttamente sul vostro smartphone, tablet, e PC portatile che sfrutta una connessione mobile Vodafone.

Tra i videogames già inclusi troviamo titoli come Metal Slug, Metro, Dirt, Guilty Gear, ed ovviamente la lista dei videogames si amplierà con il passare del tempo.

Il Gaming Cloud, per chi non lo sapesse, vi permette di giocare in streaming senza dover installare quel gioco direttamente sul vostro dispositivo mobile.

Di fatto l’utente sta giocando da remoto utilizzando una connessione mobile, e grazie al 5G le latenze saranno ancora più brevi per un ottimizzazione generale superiore.

Quanto costa il nuovo servizio Vodafone GameNow?

Al momento lo storico operatore rosso italiano vi permette di usufruire di un periodo di prova di 30 giorni per poter valutare se questo servizio fa al caso vostro.

Al termine dei 30 giorni di prova potete sottoscrivere o meno l’abbonamento mensile che ha un costo di 9,99 euro.

Sottoscrivendo l’abbonamento GameNow, i Giga consumati per usufruire del servizio Cloud non verranno scalati dai Giga presenti nel vostro profilo tariffario.

Se nel luogo in cui vi troviate non è presente la connettività 5G, potrete comunque usufruire del servizio sfruttando la più comune tecnologia 4G o 4G Plus.

L’importante è che la connettività 4G non sia limitata a velocità inferiori ai 2 Mbps.

Va infine sottolineato che di fatto GameNow funziona solo con connettività mobile Vodafone, quindi non si può utilizzare una connessione Wifi (come quella di casa).

Per maggiori informazioni sulle offerte tariffarie compatibili, su come attivare il servizio, vi rimandiamo alla pagina dedicata al servizio Game Now.