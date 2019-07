Vodafone Happy Black: super sconti su Galaxy S10, Mate 20 Pro e altro

Il servizio di fidelizzazione del cliente Vodafone Happy Black a partire da domani 2 luglio 2019 propone per i propri iscritti sconti su smartphone come Galaxy S10, Huawei Mate 20 Pro e altro.

Se siete clienti Vodafone già iscritti al programma Happy Black, il servizio di fidelizzazione che ha un costo mensile di 1,99 euro, vi segnaliamo che a partire da domani 2 luglio alcuni smartphone top di gamma subiranno forti sconti rispetto al loro prezzo ufficiale di listino.

Vodafone Happy Black: dal 2 luglio super sconti su Galaxy S10, Mate 20 Pro e altro

Partiamo con il primo smartphone.

Potete infatti acquistare il Samsung Galaxy S10 da 128GB di memoria interna al prezzo di 599,99 euro (invece del prezzo di listino pari a 929.9 euro).

Si tratta di un prezzo piuttosto valido, considerato che al momento i rinvenitori online meno cari in assoluto propongono il modello S10 da 128GB ad almeno 585-590 euro.

Nella promo ci sta pure il Samsung Galaxy S10e che viene proposto a soli 449,99 euro, il che risulta essere il prezzo più basso disponibile al momento in Italia.

Infatti se cercate il prezzo più basso online del modello S10e non si scende sotto i 462-470 euro.

Sempre tra gli smartphone in casa Samsung, trovate pure il dispositivo di fascia medio-bassa Galaxy A40 che può essere acquistato al prezzo di 179,99 euro.

Anche in questo caso l’offerta Vodafone Happy Black è quella migliore, con un prezzo mediamente più basso di 10-20 euro rispetto ai prezzi migliori che potete trovare online.

Dopo i dispositivi Samsung, troviamo anche due smartphone dell’azienda cinese Huawei.

Il primo è l’Huawei Mate 20 Pro proposto in offerta al prezzo di 399,99 euro, ovvero dai 60 agli 80 euro in meno rispetto ai prezzi più bassi attualmente disponibili online in Italia.

Infine troviamo l’Huawei Mate 20 Lite proposto al prezzo di 159,99 euro, con un risparmio reale di oltre 30 euro rispetto ai migliori prezzi di altri rivenditori online.

In conclusione la promo Vodafone Happy Black sembra essere decisamente valida, e i clienti dello storico operatore rosso potrebbero fare buoni affari.

Vi consigliamo quindi di visitare domani il sito ufficiale Happy Black per conoscere tutte le modalità di pagamento disponibili.

