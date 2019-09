Vodafone Happy Friday regala 4 mesi di Now TV (serie TV)

L’Happy Friday del 13 settembre 2019 di Vodafone regalerà a tutti gli iscritti al programma di fidelizzazione 4 mesi di Now TV: niente calcio però!

Se siete iscritti al programma di fidelizzazione del cliente di Vodafone, l’Happy Friday, e appassionati di serie TV domani 13 settembre 2019 potreste fare un buon affare.

Vodafone Happy Friday del 13 settembre 2019: 4 mesi di serie TV in regalo

Infatti come regalo da parte dello storico operatore rosso, gli utenti potranno fare richiesta per ottenere la bellezza di 4 mesi di visione gratuita del servizio on demand Now TV di Sky.

Attenzione: da quello che sappiamo i 4 mesi di visione riguardano unicamente il ticket “Serie TV”, quindi non comprende il ticket “Sport” con il calcio e neppure il ticket “Cinema” con tutti i film più recenti.

Si tratta comunque di un regalo che ha una certa valenza “economica”: infatti il ticket “Serie TV” ha un costo di 9.99 euro mensili, che per 4 mesi gratuiti significano un regalo di 40 euro da parte di Vodafone e Sky.

Non sappiamo se questi Ticket “Serie TV” potranno essere attivati anche da utenti che sono già abbonati a Now TV, o se la promo può essere attivata solo dai nuovi clienti.

Sta di fatto che domani, venerdì 13 settembre 2019 tramite l’applicazione MyVodafone potreste scoprire come poter attivare questo regalo che tutto sommato risulta essere piuttosto interessante.

Fonte: Via