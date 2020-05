Vodafone Infinito in prova gratis per un mese: i dettagli

Vodafone Infinito con Giga, messaggi e chiamate illimitate sarà disponibile in prova gratuita per tutti gli utenti ricaricabili per un mese: i dettagli.

Con l’Italia che ha iniziato la fase 2 dell’emergenza CoronaVirus, si prospetta una ripartenza (anche se graduale) delle attività lavorative, personali ed altro.

Vodafone Infinito in prova gratuita per 30 mesi per tutti i clienti ricaricabili: i dettagli

Per questo Vodafone per la nuova ripartenza ha creato per tutti i suoi clienti con sim ricaricabili la nuova promozione che prende il nome di “Vodafone Insieme“.

L’obbiettivo dello storico operatore rosso è quella di aiutare i propri clienti a tornare ad usufruire al meglio dei servizi mobili cui erano abituati prima del Lockdown.

Per fare questo gli utenti potranno sfruttare gratuitamente per un mese le nuove tariffe Vodafone Infinito che utilizzano la più moderna Giga Network dell’operatore rosso.

Le Vodafone Infinito sono tariffe complete che offrono Giga, messaggi e chiamate illimitate pagando un costo fisso mensile.

Sono le migliori tariffe che lo storico operatore rosso offre ai propri clienti in termini di quantità e qualità di dati mobili.

Ebbene le tariffe infinito saranno disponibili a tutti i clienti ricaricabili in prova gratuita per 30 giorni, e l’utente potrà in questo periodo di tempo decidere se attivare o meno definitivamente il profilo Infinito.

In quest’ultimo caso attivata la promo, questa si rinnoverà automaticamente ogni mese al prezzo che è stato comunicato in fase di attivazione.

Ovviamente il cliente potrà in qualsiasi momento, durante la prova, decidere di non attivare la tariffa Infinito e tornare alla propria tariffa precedente senza nessun impegno o costo aggiuntivo.

Tutti gli utenti interessanti alla promo Vodafone Infinito in prova gratuita per 30 giorni, potranno attivarla/disattivarla tramite l’applicazione MyVodafone nella sezione dedicata.

Fonte: Via