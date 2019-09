Vodafone presenta Happy & Win: nuovo concorso a premi

All’interno dell’iniziativa Vodafone Happy è partito un nuovo concorso a premi chiamato Happy & Win: gli utenti possono vincere smartphone, auto e altro.

Fino al 28 ottobre 2019 tutti gli utenti registrati al programma di fidelizzazione Vodafone Happy potranno partecipare ad un nuovo concorso dello storico operatore telefonico chiamato Happy & Win.

Vodafone Happy & Win: ecco le novità del nuovo concorso dell’operatore rosso

Il concorso in questione mette in palio ogni ora, ogni giorno e ogni settimana un premio differente per i clienti aderenti.

Per poter partecipare al concorso basta installare e aggiornare all’ultima versione disponibile l’applicazione MyVodafone, e da li potrete individuare la nuova sezione Happy & Win.

Entrati nell’app MyVodafone aggiornata, l’utente dovrà attivare la nuova promozione “10 Giga per 48 ore” al costo di 99 centesimi di euro.

Attivata questa promo a 99 centesimi, l’applicazione vi mostrerà una sorta di slot machine che si attiverà con un semplice movimento del vostro dito sulla leva virtuale che vedete nel display del vostro smartphone.

Avrete subito la conferma se siete riusciti a vincere uno dei premi messi a disposizione nel concorso.

Gli utenti che hanno attivato “10 Giga per 48 ore” avranno al massimo 10 tentativi che dovranno essere consumati entro la fine del giorno della data di attivazione (23.59).

Invece i clienti inscritti a Vodafone Happy Black potranno tentare di vincere un premio facendo partire la slot machine 1 volta al giorno, per tutto il periodo del concorso, senza dover attivare per forza altre promozioni.

Quali sono i premi più ambiti del nuovo concorso Voadone Happy & Win?

Ci sono un totale di 792 smartphone da poter vincere ogni ora, tra cui troviamo modelli come Huawei P30, Huawei Y5, LG G8S, LG K50, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy A10, Xiaomi Redmi 7, Xiaomi Mi 9.

Un totale di 33 crociere a bordo della Costa Smeralda: è possibile vincerne una al giorno.

Infine gli utenti hanno la possibilità di vincere una BMV X2 a settimana.