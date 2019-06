Vodafone problemi 13 giugno 2019: linea fissa e mobile down?

L’operatore telefonico Vodafone sta avendo grossi problemi di connettività mobile e di linea fissa in tutta Italia oggi 13 giugno 2019: tantissimi utenti lo segnalano.

Ci risiamo, in Italia se almeno una volta ogni 2-3 mesi un operatore telefonico va completamente down non ci si diverte per nulla!

Vodafone Down il 13 giugno 2019: grossi problemi per tanti utenti a livello nazionale

Oggi 13 giugno 2019 moltissimi clienti Vodafone stanno riscontrando grossi problemi di connettività ad utilizzare una linea mobile con il proprio smartphone o fissa con il proprio telefono di casa (Fibra o ADSL).

Sembra che il problema sia iniziato a partire dalle 15 di oggi, e nonostante siano passate quasi 3 ore dal momento in cui stiamo parlando molti utenti continuano a segnalare problemi.

Sia la linea fissa che mobile risulta essere in alcuni casi completamente inutilizzabile, quindi la navigazione dati o la possibilità di effettuare chiamate è esclusa sopratutto con abbonamenti Fibra (FTTC O FTTH).

Alcuni utenti sono più fortunati: funziona la linea fissa ma non quella mobile, o viceversa.

Ci sono poi utenti che possono continuare a navigare ma lo fanno molto lentamente, e quindi aprire siti web risulta snervante o riuscire a vedere video su youtube è praticamente un supplizio.

Non sembra essere quindi un problema di DNS forniti da Vodafone dato che cambiando quest’ultimi, ad esempio con quelli di Google, la navigazione risulta essere lo stesso impossibile o super lenta.

A conferma che il servizio Vodafone sta affondando un pesante Down, tantissimi utenti segnalano che il servizio di assistenza clienti, il 190, sia irraggiungibile.

E’ probabile che lo storico operatore rosso abbia bloccato il servizio a causa delle tantissime richieste.

Almeno da quanto è trapelato, Vodafone è consapevole del problema e sta lavorando ad una soluzione rapida, che dovrebbe risolversi se tutto va bene nelle prossime ore.

