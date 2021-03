Vodafone pronta al lancio delle eSIM: costeranno giusto 1 euro

Vodafone si sta organizzando per il lancio ufficiale delle eSIM in Italia: avranno un costo molto ridotto pari a 1 euro per i nuovi e vecchi clienti.

Recenti rumors sembrano affermare che lo storico operatore rosso Vodafone stia lavorando per il lancio ufficiale delle eSIM nel nostro paese.

Vodafone al lavoro per il lancio imminente delle eSIM in Italia: i dettagli

La notizia proviene dal sito di informazione DDay, che secondo proprie fonti afferma che l’operatore rosso stia consegnando in questi giorni un numero sempre crescenti di eSIM presso i propri rivenditori autorizzati.

Le eSIM sono posizionate in confezioni completamente plastic-free e saranno disponibili ai consumatori ad un prezzo molto contenuto: appena 1 euro.

Il prezzo in questione fa riferimento sia ai nuovi o vecchi clienti che chiederanno di passare alla nuova sim telefonica digitale compatibile con il proprio smartphone di ultima generazione.

Oltre alla consegna presso i rivenditori autorizzati, i clienti potranno fare richiesta della nuova sim digitale anche Online.

In quest’ultimo caso per impostarle i clienti dovranno ottenere un codice QR, inviato via email, da dover scansionare con il proprio smartphone per abilitare l’eSIM su quest’ultimo.

Il vantaggio di queste nuove sim digitali è che in caso di smarrimento non si perdono i contatti salvati in esse.

Infatti i contatti vengono memorizzati sui server dell’operatore e possono essere riscaricati successivamente tramite richiesta.

Inoltre le eSIM potranno essere associate a vari dispositivi (utilizzabili uno alla volta) senza dover cambiare il QR di attivazione e senza costi aggiuntivi.

Va comunque sottolineato che al momento non sappiamo quando effettivamente Vodafone renderà disponibili le eSIM su tutto il territorio italiano

Siamo però convinti che i tempi siano ormai abbastanza maturi e quindi l’attesa non sarà lunga.

Fonte: Via