Vodafone San Valentino 2022: Giga illimitati e 3 mesi di Netflix in regalo

Questi sono i regali per San Valentino 2022 che Vodafone elargirà ai propri clienti: ci saranno Giga illimitati per tutti e 3 mesi di abbonamento Netflix per clienti selezionati.

Come tutti i mesi di febbraio Vodafone festeggia la festa degli innamorati, San Valentino, regalando ai propri clienti qualcosa di interessante e pratico.

In anticipo di qualche giorno sulla data della festa, sappiamo con certezza quali sono i regali che lo storico operatore rosso farà a tutti ed ad un certo tipo di clientela.

San Valentino 2022: ecco i regali di Vodafone per i propri clienti

Partiamo dicendo che i clienti coinvolti saranno sia quelli con sim ricarica classica che quelli con sim business in abbonamento.

A partire dal 14 febbraio 2021 (ore 0.00) e per la durata di due giorni (fino al 15 febbraio 2022 ore 23.59) Vodafone regalerà a tutti i suoi clienti GIGA illimitati da poter utilizzare sul proprio smartphone per la navigazione su internet.

Ci sono però clienti Vodafone che hanno già GIGA illimitati, e per loro l’operatore ha deciso di fare un altro regalo.

Infatti tutti i clienti con piano tariffario “Infinito” avranno in regalo 3 mesi di abbonamento Netflix standard, ovvero quello che costa 12,99 euro al mese.

I clienti con piano tariffario “Infinito” potranno riscattare i 3 mesi di abbonamento Netflix a partire dal 16 febbraio 2022 e fino al 22 febbraio 2022 utilizzando l’applicazione My Vodafone.

Tramite l’app My Vodafone riceveranno un codice coupon che potrà essere utilizzato per la piattaforma Netflix sia se siete nuovi clienti o clienti già attivi.

Per preparavi all’evento di San Valentino lo storico operatore Rosso ha già diffuso un video pubblicitario che spiega a larghe linee i regali in arrivo: